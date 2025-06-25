桃園Plug and Play加速器啟動徵件 即起開放報名迄7/7日

▲經發局局長張誠(右四)受邀於矽谷高峰會。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局24日表示，全球知名創業加速器暨創投機構Plug and Play在台灣桃園設立據點，桃園Plug and Play加速器第二梯次已開放報名，徵選對象為具備技術實力與全球視野的新創團隊，報名截止日為7月7日。

經發局強調，市府將持續與Plug and Play深化合作，打造更具國際影響力的創新聚落，讓台灣新創企業不僅能在地發芽，更能在全球綻放。

經發局於本（6月）間，首度參與Plug and Play國際創新平台之Silicon Valley Summer Summit矽谷夏季高峰會活動，會中規劃「Taiwan Deeptech臺灣深科技」專場，5家臺灣新創企業於現場發表技術簡報，展現臺灣高端技術動能，獲得與會國際創投、企業創新機構及天使資金關注，為臺灣新創產業鏈開啟「資金、技術、市場」連結的國際發展新局。

在此次峰會中，唯一台灣官方代表的經發局局長張誠受邀於矽谷高峰會演說，他表示台灣在全球創新資本匯聚的矽谷中，應定位為科技供應鏈與創新價值鏈的核心樞紐。桃園具備快速成型、多元製造與公私協力試點場域等優勢，透過與 Plug and Play 攜手搭建的國際平台，將可為台灣新創開闢全球發展新路徑。