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LINE「1功能」超容易按到！一票嫌多餘：發出聲音很尷尬

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲很多台灣人都是用LINE來傳訊息。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果平常會用手機版的LINE，相信一定會注意到，頁面正中間有個「LINE VOOM」，不過，有很多人明明不會去使用這個功能，卻會不小心去點到，因此該功能屢次在網路上掀起討論，「LINE就是塞了一堆垃圾，變超肥大」、「只有剛推出時點過幾次，蠻無聊的功能」。

之前有網友在Threads上發文，提到LINE手機版的頁面正中間，恰恰就是LINE VOOM，有人在用這個功能嗎？為何不能改成其他的東西？

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貼文曝光後，不少網友也直呼，「世界上最多餘的東西」、「那個VOOM的影片都超難看」、「都是一些很無聊很吵的短影片」、「一堆奇怪又沒質感的影片，然後上班時間按到還會發出聲音，尷尬死」、「不小心按到都會有奇怪的影片，被別人看到超社死」、「而且還會一直跳紅點通知，逼人點進去」。

▲貼文串改版成短影音平台LINE VOOM 。（圖／取自LINE官方部落格）

▲LINE VOOM。（資料照／取自LINE官方部落格）

也有網友則說，「跟男友視訊時，講太久會打開來看」、「我媽沒有滑任何社群平台，只會看VOOM的影片」。

LINE VOOM其實是以短片為主的影片分享平台，用戶可以在上面觀看系統推薦的影片，或追蹤感興趣的用戶帳號。用戶也可以自己發布影片、照片、文字等，或是發布公開24小時的限時動態。

雖然目前LINE VOOM無法移除，但可以關閉通知。若用戶要關閉通知，請先進入「主頁」，再點按右上方的「設定」，接著下滑至「一般」，點進「LINE VOOM」，再將「LINE VOOM提醒」、「優先顯示熱門貼文」關閉即可。

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