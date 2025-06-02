總獎金60萬！2025桃園星人秀啟動徵件　6/19報名截止

▲「2025桃園星人秀」邀請創作女聲吱吱郭芝吟(左)、全能藝人盧學叡(右) 擔任複賽評審。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局1日指出，「2025桃園星人秀－表演藝術選秀競賽」即日起至6月19日開放報名，總獎金高達新臺幣60萬元，歡迎設籍、就學或就業於桃園市，年滿15至35歲的青年踴躍參加。

青年局局長侯佳齡表示，星人秀是青年展現自信與熱情的重要舞台，希望透過這個平台，讓更多青年站上舞台、挑戰自我，青年局將持續挖掘在地表演人才，鼓勵年輕世代勇敢追夢。

青年局說，本屆活動設有歌唱、樂團與舞蹈三大組別，晉級選手可獲得專業講師課程與一對一舞台指導。賽事採三階段制，包含線上初審、實體複賽與決賽，預計選出75組晉級，並於7月26日至27日在中壢中央公園辦理複賽，決賽將於9月27日（六）於桃園藝文廣場舉行。

桃園星人秀邁入第三屆，深受青年族群喜愛，今年賽事強化現場互動與舞台演出規格，提升整體參與體驗。青年局亦安排專業講師協助選手提升舞台表現，目標打造桃園最具代表性的青年才藝競賽平台。

此外，本屆評審陣容也星光熠熠，邀請異鄉人Outlander、創作才子阿蘭AC、全能藝人盧學叡、創作女聲吱吱郭芝吟等具專業與人氣的表演者擔任評審，為參賽者提供深入且具啟發性的指導。