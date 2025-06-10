回憶溫馨故事拉近世代距離　「祖孫作伙玩AI」徵件

▲▼為拉近世代距離，「祖孫玩AI 代間作伙來——AI再現回憶」全國性徵件活動開跑。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著科技日新月異，為了拉近世代間的距離，教育部舉辦「祖孫玩AI 代間作伙來——AI再現回憶」全國性徵件活動，希冀透過舉辦全國性徵件活動，鼓勵不同世代家人藉由一起學習運用AI工具軟體，創造家人相處的話題與樂趣，拉近世代之間的距離，編織屬於祖孫的回憶時光。

本次活動以「再現回憶」為主題，邀請參賽者訪問祖父母，重溫有關「童玩」、「台灣小吃」或「節慶/民俗活動」的難忘回憶，藉由運用AI影像生成相關圖片，搭配短文敘述及照片或影片紀錄創作過程中的「代間互動」或「代間共學」點滴，呈現一段段溫馨又富創意的故事。

一、徵件作品規定：須包含①AI生成圖片(3張)、②短文(1篇)、③創作/世代互動證明（1式），三項文稿及影像圖檔須同時一起投稿。

二、徵件組別（共2組）：以2個世代（以上）家人組隊報名參加，並以稿件創作者為參賽代表，每隊成員須包含參賽代表及（至少1位）家人。

1.國高中職組（含小6應屆畢業生）。

2.社會人士組（18歲以上，含大專校院、高中應屆畢業生）。

三、創作小提醒：

1.投稿作品：「圖片」、「短文」，必須呈現出創作過程中的「代間互動」或「代間共學」點滴。

2.並從以下方向進行圖片生成：

祖父母（輩）的兒時回憶或生命故事。

祖父母（輩）與兒孫輩的共同的回憶/趣事。

兒孫輩參賽者把自己融入祖父母（輩）的回憶。

3.投稿作品須為「未曾公開發表者」或「未曾在其他賽事獲獎」、且無抄襲或侵害智慧財產權之作品。

四、報名方式

採「線上報名」，詳細情形請參考本徵件活動網頁，（網址：

https://contest.bhuntr.com/tw/kvckcc06hy8yh31frp/home/）。

五、領獎方式

優勝作品名單預計於114年7月31日（星期四）公布於教育部「家庭教育資源網」（網址：https://familyedu.moe.gov.tw/）、教育部FB「終身學習e起來」及本徵件活動網頁。

花蓮縣家庭教育中心表示，希望藉由本次教育部徵件活動，推動花蓮在地數位媒材與祖孫跨世代距離，增強家庭成員之間的連結，若有家庭關係等議題，歡迎民眾持續關注本中心FB粉絲專頁，或撥打諮詢專線412-8185（手機+02），由專線老師陪您在面對家庭難題時提供實質支持與溫暖力量，找到最符合家庭的幸福策略與模式。

