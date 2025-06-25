武則天千年無字碑「加蓋」　「無字勝有字」謎團仍待破解

▲乾陵武則天無字碑蓋上了一座亭子。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

「一代女皇」武則天與唐高宗李治的合葬墓「乾陵」有著「巨碑沒有字」和「石像沒有頭」兩大謎團。其中，西元684年武則天下令立碑時，並未刻上文字，流傳至今，成為千古奇聞。有遊客近日遊覽乾陵景區時發現，武則天無字碑上方建起一座亭子，對此，有輿論認為，蓋上亭子可更好保護無字碑，但也有人認為加蓋亭子沒必要，應要尊重歷史原貌。

▲武則天無字碑。（圖／ETtoday）

《現代快報》報導，陝西省咸陽市乾陵管理處工作人員透露，這個亭子並非隨意加蓋，而是出於對無字碑的全面保護考慮而專門修建的。

工作人員表示，在設計建造亭子的過程中也經過多方面的考量和權衡，「前幾年就開始推進這個事，今年年初才建成落地，因為碑體本身很高，有7.53米（公尺，下同），大家從底下看上去亭子離碑很近，其實亭子距離碑頂還有2米左右。」

工作人員提到，受到歲月侵蝕及自然環境等諸多因素影響，無字碑面臨諸多潛在的損害風險，「對於部分網友的質疑會繼續關注，也會邀請相關專家過來評估。」

▲乾陵神道。（圖／ETtoday）

古語有云，「人過留名，雁過留聲。」對於創造盛世年代的帝王而言，碑文是死後永垂不朽的重要承載，但武則天的通碑卻是留下無字的空白，變成為千古文史學者難以破解的謎團。

無字碑的由來現存3種較為廣傳的說法，一是武則天一生功過難論，是非要交由後人評論；二是當時政局動盪，站在李唐角度 ，武則天開創武周王朝是篡權奪政的行為，碑文才被擱置；三是功高德大無須言表。