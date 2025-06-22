台中拆鐵皮屋赫見神秘建物！疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市中區知名KTV錢櫃對面近日正在進行廢棄鐵皮屋拆除，卻被眼尖網友發現，當中疑似有一棟日治時期的佛教建物，疑似就是「護國山台中寺」，將照片貼網臉書引起熱議。今天一早，包括台中市文化資產處李智富等也趕到現場，李智富指出，初步請文資委員現勘，建築年代約日治時期，但詳細時間還要確定，現屋主在國外，但已請包商協調，暫時不會處理該佛教建物。

▲疑為在日治時期建造的護國山台中寺原本被廢棄鐵皮屋遮蓋住，近日重見天日。（圖／記者白珈陽攝）



▲市府初步現勘，該佛教建物建造日期應該是在日治時期末期。（圖／記者白珈陽攝）



對於疑似古蹟重見天日，李智富受訪表示，今天有請文資委員到現場現勘，初步勘查，該棟建築物的建築年代非常相似於日治時期末期，應該是當時後所建造的房子。由於房子的所有權人在國外，文資處已經跟承包商協調，承包商承諾暫時不會處理建築物；但房子所有權的代理人在台灣，明天周一上班日會與代理人聯繫，協調後續如何處理。

▲台中市文資處長李智富表示，文資處已經跟承包商協調，承包商承諾暫時不會處理該建築物。（圖／記者白珈陽攝）



今天民進黨台中市議員黃守達也到場，黃守達表示，該建物是否「護國山台中寺」遺構、是否有文資價值等都還有爭議，且建物的建築年代、使用功能都有待釐清。但建物重見天日後，也勾起周邊耆老的回憶，有人打趣說，兒時就常跑到納骨塔裡面玩耍，但不論回憶如何，都希望調研工作可以趕快進行，確定文資價值，也請文化局以及文資處和地主溝通，必要時啟動暫定古蹟程序，讓屬於台中人的記憶不被消失。

▲黃守達表示，該建物是否「護國山台中寺」遺構、是否有文資價值等都還有爭議，且建物的建築年代、使用功能都有待釐清。（圖／記者白珈陽攝）