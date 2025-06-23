台中錢櫃對面神秘建物　代理人同意市府啟動調研設圍籬警示

▲被認為疑似是日治時期建造的護國山台中寺近日重見天日，地主代理人同意讓市府會勘調研，釐清建物是否為古蹟。（圖／台中市文化局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市中區知名KTV錢櫃附近的自由路二段70巷一處民宅日前進行環境清理時，發現疑似「護國山台中寺」的文化資產建築物，引發熱議。該建物經文資局文資委員初步會勘後，認為疑似日治時期佛教寺廟建築物，但建物形式、年代及功能尚待調查釐清。今天傳出好消息，文化局已與產權代理人妥善協調，並依規啟動暫定古蹟程序，將疑似古蹟範圍加以圍設警示，避免施工單位不慎破壞。

文化局說明，經查該建物為私人產權，產權人居住國外，因該區環境雜亂，故委託代理人辦理清除雜物及部分廢棄物清運工程，未有拆除建物規劃。文化局今天與代理人協調後續處理方式，代理人表示願配合文化局辦理本案文資價值調查評估及審議程序，並理解此案暫定古蹟相關規定。

文化局指出，為維護疑似文資產物不受破壞，已啟動暫定古蹟程序，暫定古蹟期間為今年6月22日起至12月21日止，共六個月，此段時間該建物將進行調查研究，不能進行相關拆除工程，待後續文資審議決議後，再確認處置方式。

文化局也說，因現場仍有大量雜物堆積，且該建物旁空地尚有頹倒的磚牆結構待清除，考量衛生與安全因素，文化局僅同意現場雜物清運與鄰地磚牆結構清除作業可繼續進行，並已使用黃色警示帶於現場標示建物保護範圍並張貼告示。後續文化局也將委託專業團隊辦理調查研究作業，並依文化資產保存法相關程序辦理。