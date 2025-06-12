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德記洋行遭印章「亂入」牆面汙損　文化局怒喊：古蹟不是集章簿

▲台南安平德記洋行展場內集章設施原為親子互動設計，卻因不當使用導致牆面明顯汙損。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平德記洋行展場內集章設施原為親子互動設計，卻因不當使用導致牆面明顯汙損。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平市定古蹟「原英商德記洋行」自2025年4月起重新開展，透過安平開港通商的歷史脈絡與親子互動設計，廣受民眾好評，然而文化局近日卻發現，有遊客在展區內不當使用集章設施，將印章蓋印於展桌、牆面與窗框等非指定區域，導致牆面與設施明顯汙損，破壞展場整體美感，也凸顯古蹟維護工作的艱鉅。

▲台南安平德記洋行展場內集章設施原為親子互動設計，卻因不當使用導致牆面明顯汙損。（記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，德記洋行為見證台灣早期對外貿易與外交活動的重要史蹟，館內白灰牆面甫於今年初由傳統匠師完成修復，今卻因民眾任意蓋章而遭汙損，令人惋惜。初步勘查結果顯示，印跡尚屬表層，未滲透結構層，但仍需透過專業工法清除，整修過程耗時費力，展現古蹟維護的高度脆弱性。

▲台南安平德記洋行展場內集章設施原為親子互動設計，卻因不當使用導致牆面明顯汙損。（記者林東良翻攝，下同）▲台南安平德記洋行展場內集章設施原為親子互動設計，卻因不當使用導致牆面明顯汙損。（記者林東良翻攝，下同）

為防類似情形再次發生，文化局將強化現場巡查管理，並於所有集章點增設警示標語，提醒民眾正確蓋章位置與使用方式，呼籲「集章不離章，文化不離心」。文化局強調，尊重展場空間、遵守參觀規則是基本公德，也是對歷史文化最起碼的敬意。

▲台南安平德記洋行展場內集章設施原為親子互動設計，卻因不當使用導致牆面明顯汙損。（記者林東良翻攝，下同）

文化局也再次呼籲，古蹟是公共記憶的承載體，不只是拍照打卡的背景板。唯有全民共同珍惜與守護，才能讓這座見證風帆貿易時代的歷史建築，繼續述說台南與世界對話的故事。

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