免費考古探險！十三行博物館暑期營隊　親子實挖600年仁里遺址

▲化身小小考古學家，操作考古工具體驗文物發掘。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

想讓孩子體驗真正的考古探險嗎？今年暑假，新北市立十三行博物館與國立成功大學考古學研究所合作，推出「仁里遺址考古體驗親子營」，首次開放親子進入考古現場，深入貢寮區擁有600年歷史的「仁里遺址」，在專業團隊帶領下，親手發掘文物、清洗標本，並透過台語解密十三行文化，讓考古知識跨越語言與時空，創造獨特的學習體驗。

活動以「實地操作」與「文化探索」為主軸，規劃一系列貼近考古現場的體驗。參與家庭將前往與十三行文化同期的「仁里遺址」，親身參與考古發掘的完整流程。特別的是，活動融入「台語考古學堂」，由十三行博物館培訓的「科技考古台語教師」團隊帶領，透過生動的台語教學，將專業考古術語轉化為生活化語言，讓文化知識更貼近日常。

▲十三行博物館與成功大學考古學研究所聯手舉辦「仁里遺址考古體驗親子營」。

活動亮點「考古實戰」環節，親子將在成功大學考古學研究所師生的指導下，操作專業工具，體驗文物發掘、描繪與清洗的全過程。此外，主辦單位更引進顯微鏡等設備，讓參與者近距離觀察史前文物，以科學方法探索史前生活樣貌，感受考古研究的嚴謹與樂趣。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，此次活動以母語為媒介，讓孩子從歷史軌跡中理解文化保存的重要性，並透過親子共學建立對家鄉的認同感。活動將於8月15日及16日舉辦兩梯次，每場限16組家庭，優先開放設籍八里區的五至九年級學生及家長免費參與，6月20日起開放報名，額滿為止。歡迎熱愛文化探索的家庭，一同踏上這場穿越時空的考古之旅。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。

▲實際進入遺址現場，深入貢寮區600年歷史仁里遺址。



▲在專業指導下親身體驗文物清洗。