快訊／教育部拍板「寒假前先補3天課」　銜接農曆春節連放21天

▲教育部討論通過，明年2月11日到13日上課日，提前到1月21至23日補上課。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院日前公布2026年行事曆，部分家長擔心明年寒假與農曆春節連假之間夾著3天上課日。教育部今（24日）開會決議，114學年第2學期開學日為明年2月11日星期三，為配合農曆春節假期，將2月11日到13日的上課日改為放假日，並提前到1月21至23日補上課，等於先上3天課再放寒假，解決假期不連續問題。

中小學家長在五月時曾反映，明年寒假與農曆春節假之間夾著3天上課日，擔憂不易安排假期，也會影響學生。隨著行政院人事行政總處在6月13日公布2026年行事曆，教育部今天也邀請各地方教育局處及相關教育團體等開會。

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教育部表示，根據「各級學校學生學年學期假期辦法」規定，暑假以60日為限（7月1日起，到8月29日）、寒假以21日為限（1月21日起，到2月10日）。而人事行政總處在13日已公布政府行政機關辦公日曆表，所以教育部根據規定，今天邀請縣市政府機關及相關團體會商研議。

教育部指出，經過與會人員討論後達成共識，114學年度第2學期開學日為115年2月11日星期三，另為配合農曆春節假期，調整115年2月11日、12日及13日為放假日，並在115年1月21日、22日及23日補行上課，114學年度第2學期實際開始上課日為115年2月23日星期一。