私校教師「超鐘點費」32年未調　高教工會：每年少領5萬

▲私校超鐘點費凍漲32年，專任教師不如兼任，高教工會呼籲教育部通盤檢討。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

高教工會多年來關注私立大專教師鐘點費嚴重偏低，今（17日）更揭露，超過三分之二私立大專校院，32年未調漲專任教師的超鐘點費。高教工會指出，私校專任教師鐘點費形同被「打74折」，等於每年短領近5萬元，20年就被苛上百萬，且鐘點費比兼任教師還低，「非常荒謬」，呼籲教育部通盤調整，勿有差別待遇。

高教工會今天舉行記者會，揭露台灣私立大專教師鐘點費嚴重偏低狀況，並高喊「調漲鐘點費，不分公私校，不分專兼任！」、「拒絕差別待遇！捍衛教育品質！」、「私校專任教師，保障不該獨漏！」等口號，要求教育部解決問題。

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高教工會組織部主任林柏儀指出，超過三分之二的私立大專校院，竟然32年未調漲專任教師的超鐘點費，這些學校專任講師多授課一小時，只領575元鐘點費，助理教授也僅有630元，比起同級的公校或私校兼任教師講師級鐘點費780元，助理教授855元，形同鐘點費被「打74折」，每位專任教師每年形同短領約4.8萬元，工作20年等於被苛扣上百萬元。

林柏儀也提出教師嚴重超時授課前20名私立大專校院，其中修平科技大學專任助理教授每周平均授課15.99小時，專任講師每周平均授課18.45小時，遠高於一般公立與私立大專「9至10小時、10至11小時」平均值，其中正修科大、明新科大等兩校還是學生數達萬人的大校，財務沒有明顯困難。

▲私校超鐘點費凍漲32年，高教工會估計，每年短領近5萬元。（圖／高教工會提供）

林柏儀進一步表示，這種荒謬狀況若不解決，未來私校若有課只需要找專任教師超時授課，因為助理教授級每小時鐘點費僅有630元，還比兼任教師855元便宜，恐怕將導致「逼迫專任超鐘點，取代續聘兼任或新聘專任」歪風，因為私校經營者大多考量節省成本高於教學品質。