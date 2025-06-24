性平案個資外洩調查「1個月無法完成」　教育部：葉丙成持續請假

▲葉丙成洩性平案個資還在調查中，教育部證實，無法在一個月內公布結果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成因涉及揭露台大校園性別事件當事人個資引發爭議，教育部已組成專案小組調查，並表示一個月內公布結果。面對一個月期限即將到期，教育部今（24日）表示，目前尚待彙整相關意見與資料，且性平法規定調查期限為2個月，必要得延長一個月，教育部將會儘速完成調查，調查期間葉丙成將持續請假。

葉丙成因在個人社群媒體上涉及揭露校園性別事件當事人個資，遭到外界批評，民進黨籍7名女立委更聯合發表譴責教育部與葉丙成聲明，並要求將葉丙成送性平會。葉丙成後來請假一個月，教育部也在上月26日對外表示，已經根據監察院糾正意見及地檢署起訴書內容，教育部性別平等教育委員會已成立專案審查小組。

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教育部長鄭英耀在立法院備詢時，也表示調查結果會在一個月內出爐。面對最後時間即將到來，外界相當關心結果，教育部今天也對外回應。

教育部指出，本案已正式交由教育部性別平等教育委員會調查，並依程序正在進行中。雖然先前立委及各界都期盼能在一個月內有調查進度，但為了尊重相關人權益並確保調查程序合法與完備，目前尚待彙整相關意見與資料。

教育部進一步表示，依據性別平等教育法第36條規定，調查期限為2個月，必要時得延長1個月。故教育部將確保調查程序公平公正，並盡速完成調查。而根據性平法第23條規定，調查期間須予以保密，因此無法對外說明細節，敬請各界理解。

至於已經請假一個月的葉丙成，教育部指出，在調查期間，葉丙成持續請假，靜候調查結果。