反毒績優全國第一！　台南五校獲教育部肯定打造無毒校園典範

▲永康國中結合警政與教育資源辦理反毒宣導活動，榮獲教育部2024年防毒績優學校肯定。（記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

「無毒校園、從心開始！」教育部2024年度「防制學生藥物濫用」績優學校名單出爐，全國共有30所國中小學獲獎，其中台南市囊括5席，包括永康國中、佳里國小、新東國小、佳興國小與永福國小，為全國獲獎數最多縣市，顯示台南防毒教育向下紮根、成效卓著。

市長黃偉哲表示，市府持續以「愛從家庭出發2.0」為策略主軸，搭配檢警醫多元合作推動「防毒金三角計畫」，建立毒品防制網路。全市目前已建置729處毒品熱點巡邏網，由校外會、警方與學校聯合巡守，強化學校周邊安全，阻絕販毒組織滲入校園，守護學生成長環境。

教育局長鄭新輝指出，市府結合各局處資源推動反毒宣導，除強化電子菸與依託咪酯等新興毒品認識，也透過短片製作與實物試劑教具提升教學實效；五所獲獎學校各具亮點，永康國中辦理親師生研習培養識毒力、佳里國小以歌曲宣導深入童心、新東國小將戲劇融入校慶表演、佳興國小設計親子闖關寓教於樂，永福國小更透過說故事與小尖兵計畫深化反毒教育，打造家校社協力的守護網。未來將持續以績優獎勵制度鼓勵學校踴躍參與，型塑健康無毒的學習典範。