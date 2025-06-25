小孩寒假爽放21天！家長崩潰「有15天要上班」：孩子誰顧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

行政院日前公布2026年行事曆，部分家長擔心明年寒假與農曆春節連假之間夾著3天上課日。教育部24日開會決議，114學年第2學期開學日為明年2月11日星期三，為配合假期，將2月11日到13日的上課日改為放假日，並提前到1月21至23日補上課。不過，消息讓大票家長崩潰，認為教育部沒顧慮家長是否能同步放假、照看小孩。

中小學家長在五月時曾反映，明年寒假與農曆春節假之間夾著3天上課日，擔憂不易安排假期，也會影響學生。教育部經過與會人員討論後達成共識，114學年度第2學期開學日為115年2月11日星期三。另為配合農曆春節假期，調整115年2月11日、12日及13日為放假日，並在115年1月21日、22日及23日補行上課，114學年度第2學期實際開始上課日為115年2月23日星期一。等於先上3天課再放寒假，解決假期不連續問題。

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不過，就有家長傻眼表示，雖然寒假維持21天，但與春節幾乎完全錯開，也就是在孩子放假期間，家長其實是要上班的，那小孩就沒人顧。話題也在臉書引發討論，「把下學期的三天課補在上學期有什麼用？」「家長2／11-13是不用上班嗎？」「那三天是要開同樂會？」「上學期學期末就會先發下學期的課本嗎？不然那三天老師教什麼？」