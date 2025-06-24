北市兒童之家「變態社工」帶她到公園偷摸　12歲女童含淚揭發

▲北市兒童之家社工變狼師，帶安置女童進公園「撫胸猥褻」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

照顧變成侵害！北市一名任職於兒童之家的許姓社工，利用職務之便，將安置中的12歲少女帶往公園，在長椅上兩度伸手進衣領撫摸其胸部等處。少女雖試圖閃躲拒絕，仍遭得逞，事後含淚向警方報案，許男被依法起訴。士林地院認他矢口否認犯行，今（24）日 依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年10月。

2023年某日晚間，許男當時擔任值班社工，卻未經通報或請假，擅自以機車載小安離開機構，前往公園，並在長椅上以關心名義接近，進一步以手探入衣內撫胸，過程持續10餘分鐘。事後無助的小安向機構反應，全案才因此曝光。

▼許姓社工帶12歲女童到公園伸出狼爪。（示意圖／記者黃宥寧攝）

警方介入調查後，調閱公園周邊監視器，確認2人確實曾一同現身現場。另有多位同樣安置於該機構的少女指出，案發後，小安曾向她們傾訴自己「被社工帶出去摸胸部」，社工班表也顯示許男當晚在崗，間接印證說法。

小安事後轉介至北市政府家防中心，由心理師進行多次晤談，她持續重述案發經過，情緒明顯受創。北市社會局除即刻介入調查，並依《兒少法》第49條第3項公開許男姓名、處以行政處分。

法院審理時，許男全盤否認犯行，也未表悔意，合議庭認為他利用職權與小安的信任，造成小安重大心理創傷，態度惡劣難堪寬恕，考量其無前科但拒不認錯，量處3年10月刑期，全案仍可上訴。

令人作嘔的是，這名許姓社工案發前曾對外自誇：「我覺得很多孩子，把我當成好朋友...我們的角色，其實有像父母職的角色存在。」如今看來簡直是披著善意外衣的色狼，噁心指數爆表。