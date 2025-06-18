「機器過熱暫停」攝影師秒變臉！強摟女模舔耳摸私處　判決出爐

▲女模特兒單獨赴約拍照，遭攝影師猥褻非禮，機警脫困。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名楊姓攝影師前年（2023年）邀1位首次合作女模棚拍，涉摟住女方舔耳摸私處，女方機警逃離，就醫在耳朵驗出楊男DNA為證提告，楊辯稱氣氛曖昧、因女方主動親他而回吻，事後仍互傳訊息，代表他沒非禮。台北地院審理查明女方事發當下就傳訊息給朋友訴苦、脫困立刻驗傷，據此依強制猥褻罪判楊男10月徒刑，可上訴。

本案發生於2023年11月25日，當天上午女方隻身赴約，隨楊男到深坑區的工作室，說好完成拍攝會給女方1份照片，女方自行梳妝上工，從上午10點多拍到下午3點多，楊男稱機器過熱要休息，2人在沙發上聊天，女方疲倦，趴在扶手小憩。

楊男突然攬住女方往自己靠，撫聞秀髮又舔吻女方耳朵與脖子，女方企圖推開反遭摸胸，立刻起身表明「我不要！」卻被抱回沙發繼續猥褻，女方感覺楊男誤會她欲擒故縱，再度明確拒絕，楊男竟摸她私處說「好濕」，更將手從她衣領伸進去襲胸，又抓她手去碰楊男下體。

當下無第3人在場，女方怕遭不測，極力周旋，趁楊男放鬆，她帶手機躲進廁所，傳訊息給朋友訴苦，僵持約20分鐘，楊男道歉繼續拍攝，女方表情僵硬，不理楊男怪她臭臉，匆匆結束拍攝由楊男送她去搭捷運，立刻到醫院驗傷，在右耳驗出楊男DNA，據此提告。

楊男不認罪，辯稱事發時氣氛曖昧，女方親他臉頰，他回以親吻，聽女方說已有男友，他就停手，女方提告描述過程前後不一，且事後仍互傳訊息，楊男更秀出當天所拍照片的時間檔，企圖佐證女方正在拍攝、不可能同時傳訊息給朋友。

法官審理認為女方對於楊男用哪隻手摸她哪個部位等細節，描述雖有出入，但主要情節一致，女方當下傳訊息告訴朋友「你今天應該陪我來的????」，已懊悔沒找人陪同，脫困也立刻驗傷與報案，顯非杜撰誣賴。

反觀楊男最初到案供稱僅跟女方聊天、沒親吻與非禮，獲不起訴被高檢署發回續查，才改稱因女方主動親吻而回吻，說法已不一致，楊男到檢方開完庭，傳訊息給女方自認「有錯在先」、「希望有機會道歉」等語，也沒澄清或否認指控。

此外，法官指手機連網傳訊息，依常理會自動校正時間，倒是楊男提出的拍攝時間有無經過校對，不無疑問，楊男質疑女方提出的訊息截圖可能造假，欠缺依據。

法官採信女方事後仍與楊男互動，目的是取得拍攝照片以便展現、分享成果，且對話紀錄顯示女方案發當天身心俱疲，隔天仍打起精神工作，很珍惜從事職業模特兒的名聲，楊男卻主張女方反應不符被害人刻板印象，更質疑女方隱瞞曾另遭性侵往事。

法官認為不該將「完美被害人迷思」套用所有性侵被害人，況且本件女方指述具體，楊男不尊重女方性自主權，到案也沒認罪或跟女方和解，法官據此依強制猥褻罪判刑10月，可上訴。