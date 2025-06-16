士官怨妻拒嘿咻竟摸11歲小姨子私處　13年後被揭發原因曝

▲高雄一名士官因妻子懷孕生子後拒絕嘿咻，竟對小姨子伸狼爪摸私處。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名現役士官阿勝（化名），13年前因妻子懷孕生子後，拒絕嘿咻，竟在半夜摸進11歲小姨子房間，伸手狂襲私密處，小姨子嚇醒崩潰，隔天哭訴姐姐，阿勝當場下跪認錯，全家選擇原諒，沒想到阿勝多年後搞外遇鬧離婚，妻子一怒之下翻出舊帳，錄音存證提告，法院審理後，依強制猥褻罪判處他徒刑10月。

判決指出，2010年3月，阿勝和妻子住在苓雅區岳母家，同住的還有11歲小姨子，當時阿勝妻子產後休養，岳母與妻弟住院之際，阿勝在某日深夜闖入年僅11歲的小姨子房間，撫摸其私密部位。被害女童驚醒後不知所措，隔日向姐姐哭訴，阿勝雖當場認錯並下跪道歉，全家選擇息事寧人。

2023年，阿勝因外遇與妻子進行離婚及子女監護權訴訟，妻子憤而重提舊事，並提供錄音證據，小姨子也正式提告，指控阿勝當年惡行，一審期間，阿勝辯稱妻子挾怨報復，否認犯行，但法院根據對話譯文及補強證據，認定其犯罪事實明確，依強制猥褻罪判阿勝徒刑10月。

全案上訴後，高雄高分院審理時，小姨子進一步提供阿勝曾透過妻子轉達的道歉內容，證實其承認行為不當，合議庭認為一審量刑適當，維持10個月有期徒刑判決，全案仍可上訴。