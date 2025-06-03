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女看護超可憐！報到第1天被3度猥褻　色男逼「揉捏蛋蛋」復健

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲外籍女看護初次來台，上工不到24小時就遭男僱主4度猥褻，果斷逃走。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名老翁去年（2024年）聘用1位印尼女看護，第1天就要對方替自己按摩、搓洗下體，3度猥褻得逞，隔天醒來後又以復健助排尿為名，再強逼對方「揉捏蛋蛋復建」，女方果斷逃走向仲介求救，老翁挨告狡辯女方誣賴他，目的是想換僱主，但台北地院採信女看法說法，審結依4個強制猥褻罪，合併判老翁2年6月徒刑，可上訴。

本案女看護之前從沒做過看護工作，去年7月3日剛抵台，短暫受訓2天後，5日就被仲介帶到老翁家裡上工，完成交付手續吃過午餐，被老翁叫到住處5樓替他按摩雙腳，結果老翁脫到只剩背心上衣和內褲，躺在床上示意女方從他胸口拍打到生殖器。

女方不敢違逆、輕拍了事，感覺老翁下體似乎有反應，幸好老翁睡著，她趕緊去整理自己行李。當晚9點多，老翁要她陪洗澡，因看護合約約定要幫僱主擦洗手腳與背部、不含細部清洗，女方依約辦事，不料老翁要她幫洗下體。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女看護遭強拉手去握住老翁下體，被迫替老翁搓洗約10分鐘了事。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

女方還在猶豫，冷不防被老翁抓著手逼她握住下體，女方嚇得用不流利中文說「不要老闆」，老翁瞪眼大喊，女方聽不懂但知老翁發怒、屋裡又無旁人可解圍，她被迫替老翁搓洗還得揉捏「蛋蛋」，羞得別過頭去不敢看，過程約10分鐘，聽老翁說「好了」就趕緊鬆手。

當晚11點多，老翁就寢前，再叫女方輕拍他胸口直到下體，還用翻譯軟體告訴她別害怕、「把妳當成女兒」，女方感覺老翁下面又有反應，但仍聽命動手輕拍，結果老翁又要她吹冷氣一起睡，她立刻躲回自己沒冷氣的臥室。

偏偏房門門鎖壞了，她怕老翁闖進來，緊握手機提心吊膽整晚沒睡好，但她仍牢記老翁提醒一早起床要做復健，於是隔天上午5點準時喚醒老翁，結果又被老翁要求揉捏「蛋蛋」，說如果不這樣做就尿不出來。

女方拒絕，說「不好意思，老闆我不要」，遭老翁瞪眼喝斥，只好硬著頭皮隔著內褲揉約5分鐘，也不見老翁起身如廁，反而下體「有東西凸出來」，她無法忍受這種工作環境，藉口打掃屋內做家事，趁老翁不注意，斷然逃走，連行李都不要了，直接去找仲介公司女翻譯求助。

女翻譯證稱女看護搭計程車逃走，匆忙來電向她訴苦、邊講邊哭，且女看護身無分文，她幫付車資，碰面問清楚實情，女看護不斷哭泣、情緒激動。

老翁否認指控，堅稱自己脊椎開刀，需專人照護防跌並幫忙伸展，僅要求女看護為他按摩手腳，從沒逼迫替他手淫，一切都是誤會，老翁反批女方想更換僱主，在勞動調解破局後提告誣賴他。

法官指女方控訴始終一致，且女方和老翁的LINE對話顯示，女方僅要老翁保證不再要求按摩下體，就回去照顧他，老翁卻回稱只是告知「攝護腺生長位置」，最後才保證「絕對不會叫妳做不了（雅）的動作」。

法官認為，若老翁沒要求女看護做「不雅動作」，何須回覆保證不再要求「做不了的動作」，而依女方描述，4次行為均察覺老翁有勃起反應，確屬滿足個人性慾舉動，女看護因怕報案提告，就不能繼續在台灣工作，隻身在異鄉選擇先調解，是人之常情。

法官批老翁不尊重女看護的性自主權，造成女方身心受創，又一再否認犯行、未賠償和解，據此依4個強制猥褻罪各判刑8月到1年4月，合併應執行2年6月徒刑，可上訴。

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