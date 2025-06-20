2噁男邀女網友吃早餐「灌她整瓶保力達」　綑綁硬上下場慘

▲桃園市林姓男子於2022年1月間邀約女網友吃早餐，後來夥同許姓男子在租屋處恫嚇女網友需灌下整瓶保力達才能離開，隨後林男脫去其衣物欲硬上遭拒，憤而綑綁控制少女行動長達6小時才釋回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於2022年1月間，邀約未滿18歲女網友吃早餐，隨後帶回租屋處，並邀約許姓男子到場，許男沒收少女手機阻止外界聯繫，2人逼迫少女須喝完整瓶保力達才能離開，期間欲硬上與強制猥褻遭拒，竟以繩索綑綁手腳遭強烈抵抗而未遂，2人控制少女行動長達6小時才將其釋回；桃園地院審結，將林、許犯二人以上共同犯強制性交未遂罪，分處有期徒刑4年2月、4年6月，又犯強制猥褻罪，各處有期徒刑10月，各應執行有期徒刑5年，本案仍可上訴。

檢警調查，案發時22歲的林姓男子經由交友軟體認識未滿18歲女網友，雙方為網友關係，林男2022年1月29日上午9時許，約女網友吃早餐，吃完早餐後帶她前往租屋處參觀，林男還邀約年約20歲出頭的許姓男子一同到場。孰料，林男卻沒收少女手機，限制其使用手機與外界聯繫，再與許男共同逼迫少女須將整瓶保力達喝完，否則不能離開，少女為求順利返家而將整瓶保力達飲畢，林、許2人以此方法剝奪少女之行動自由。

少女在林男租屋處房間內，林男見少女有醉意，將少女推向床上，不顧其反對與嘗試推開林等拒絕之意，林仍強行親吻少女頸部、嘴巴，且試圖脫去其上衣欲硬上，過程中還強行撫摸其胸部，最後仍遭少女奮力推開反抗，林乃指示在場許男，持繩子綑綁少女手腳，欲阻止其反抗，以利林對少女為強制性交行為，許男依林之指示，以繩子綑綁少女手腳，但因少女不斷反抗掙扎而未遂，少女對2人怒吼「你們最好不要再碰我」，林、許2人共同對少女之強制性交犯行因而未遂，少女則有右頸部紅腫、左手無名指甲出血等傷害。

少女掙脫許男綑綁後至廁所內嘔吐，孰料，許男竟另行起意，單獨隨同少女進入廁所，不顧少女肢體推拒並口頭表示拒絕反抗，以雙手環抱少女並強行親吻嘴巴，對少女為強制猥褻得逞；同日下午3時許，林男見少女持續反抗遂歸還先前取走少女手機，並指示許男陪同少女至某火車站返回住處，少女之行動自由才告恢復，案發後少女向友人與母親哭訴求助，再向警方報案提告，桃園地檢署複訊後，將、許2人依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告林男院方審理時坦承犯行不諱，少女於警詢、偵訊與法院審理中之證述、證人少女之母審理中證述相符，但同案被告許男故坦承案發時地曾與少女、被告林男共處於房間之事實，但矢口否認任何犯行，辯稱：沒有用繩子捆綁少女，當時是被告林男叫我綁少女，我當場傻住，沒有去綁，是林男綑綁少女的，至於少女指控單獨在廁所強制猥褻犯行，許男則否認曾與少女同時處在廁所內等語。

法官審酌，被告林男與少女僅為網友關係，同案被告許男則僅認識少女數小時，被告2人竟均未能克制自己之私慾，不思尊重少女性自主權及自由權，分工對少女為2人以上強制性交犯行，過程中復剝奪少女自由離去之權利，幸被告2人對少女強制性交之行為因其奮力抵抗始未遂，而被告許男又另行起意，單獨對少女為強制猥褻犯行，造成少女身心受創甚深，留下一生難以抹去之陰影，再衡酌被告林男自偵訊、法院準備程序庭及至審理過程均一再否認犯罪，於在法院審理期日最後一次庭期才坦承犯行，可見心存僥倖。同案被告許男則始終否認犯行，未見有何反省之意，且被告2人均尚未與告訴人少女達成調解或和解，未賠償其所受損害犯罪所生危害，審結林、許犯二人以上共同犯強制性交未遂罪，分別判處有期徒刑4年2月、4年6月不等；又犯強制猥褻罪，各處有期徒刑10月，各應執行有期徒刑5年，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。