噁男放妹照扮「經紀姐姐」　設局釣3少女上床還拍裸照

▲吳姓男子自導自演經紀人，誘3名未成年性交拍片留存。（示意圖／photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名吳姓男子，鎖定3名年僅14至16歲少女設局，先透過交友軟體搭訕，再自創女頭像帳號、假扮「八大經紀人」，誆稱介紹賺快錢，騙少女傳裸照、猥褻片。還與她們開房發生性行為，偷拍性愛畫面傳人觀賞。士林地檢署偵結後依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

吳男從2022年12月起陸續鎖定3名未成年少女下手，其中透過交友軟體認識14歲少女後，以1800元為代價提出性交邀約，2022年12月20日凌晨在北投某溫泉旅館與A女發生2次性行為，事後支付3000元。

隨後他再創立假帳號，使用女性頭像，冒充「經紀姐姐」身分，誆稱可介紹性交易，但需先提供裸照與影片「審核身材」。導致16歲美美（化名）信以為真，自行拍攝8張裸照與1段自慰影像，傳給吳男。

吳男透過美美轉介紹認識一樣16歲的小娟（化名），複製同樣話術騙取4張裸照、3段自慰影片，再以300元代價約小娟

發生性行為。2人於2023年4月間在某別墅旅館開房，性交過程中，吳男謊稱「要傳影片給姐姐看」取得小娟同意拍攝，事後將影片傳給美美觀賞。

事後，3名少女告訴家長，家長憤而報警處理。警方2023年持法院核發搜索票前往吳男住處，扣得其iPhone手機。經比對旅館紀錄、轉帳明細與通訊內容，證實3名少女均遭吳男誘騙、性交或偷拍，影像亦未刪除，存於手機中。

檢警認為，吳男誆稱介紹八大工作，誘騙3名年僅14至16歲少女拍裸照、自慰片，還與她們發生性行為並偷拍。全案依違反《兒少性剝削防制條例》第29條（引誘性交）、第31條（詐術製影）、第33條（供人觀覽），及《刑法》第227條之5、231條等罪起訴，犯意明確、行為各異，建請法院應分論併罰並沒收作案手機。