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日本前經濟安保大臣明訪台會我政要　日台交流協會新會長隅修三上任

▲▼前經濟安保大臣小林鷹之19日召開記者會，宣布參選自民黨總裁。（圖／達志影像）

▲日本前經濟安保大臣小林鷹之將訪台。（資料照／達志影像）

政治中心／台北報導

外交部24日表示，日本前經濟安保大臣小林鷹之將於明（25日）至27日訪台，此行將拜會總統賴清德、副總統蕭美琴等多位台灣政要，並與立法院長韓國瑜等進行會談。此外，「日本台灣交流協會」人事近期有重大變動，前會長大橋光夫退休，新任會長為企業家出身的隅修三，已於20日接任。

外交部今召開例行記者會，「台灣日本關係協會」秘書長張仁久透露，小林鷹之此行不僅將拜會賴清德與蕭美琴，還計畫拜訪總統府資政邱義仁、國安會祕書長吳釗燮，以及外交部長林佳龍等人。小林鷹之曾與日本前首相石破茂競選自民黨總裁，被視為日本政壇的明日之星，此次訪台隨行的還有兩名助理。

▲▼日本內閣新設「經濟安全保障擔當大臣」一職由小林鷹之（右）擔任。（圖／翻攝自駐日代表處網站）

▲小林鷹之（右）曾前首相石破茂競選自民黨總裁，被視為日本政壇的明日之星。（圖／翻攝自駐日代表處網站）

同時，張仁久也提到，另一位日本重量級人物、前聯合國秘書長減災事務特別代表水鳥真美，已於21日抵台，她受邀參加全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研習營，期間與蕭美琴及林佳龍等官員進行交流，預計今天離台。

另外，張也透露，「公益財團法人日本台灣交流協會」的領導階層也迎來新面孔。該協會前會長大橋光夫近日卸任，隅修三於20日正式接棒。大橋光夫自2011年起擔任會長，長達14年的任期中，致力於深化日台關係。

隅修三則在就任致詞中表示，自己在工商領域與台灣有長期互動，未來將以促進日台多方面合作為目標。他也分享，近期與家人訪台時，深刻感受到台灣的自然之美與文化魅力，並表示希望進一步推動雙方合作。

▲▼公益財團法人日本台灣交流協會會長大橋光夫6/20卸任退休。圖為2024年8月拜會總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲公益財團法人日本台灣交流協會會長大橋光夫6/20卸任退休。（資料照／總統府提供）

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