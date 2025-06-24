賴清德「反毒4大目標」　強化源頭打擊！精進預防教育、戒癮資源

▲總統賴清德出席「114年度反毒有功人士、團體頒獎典禮」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德24日出席「114年度反毒有功人士、團體頒獎典禮」時表示，今年新世代反毒策略第三期已經起步，將深化四大目標：第一，持續強化源頭打擊與查緝能量；第二，深化預防教育；第三，精進戒癮資源；以及第四，建立無縫接軌的復歸支持，讓戒癮者能重返社會、重建人生。

賴清德致詞時說，毒品不僅危害個人身心健康與家庭幸福，還牽動社會安定與國家發展。更重要的是，會對我們邁向「健康台灣」的願景，造成重大的衝擊。

賴清德表示，他出身醫界，深知國民健康，就是國力展現，所以在上任後，在總統府設立委員會，希望集結各方的力量，共同打造「健康台灣」，要讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱台灣，而打擊毒品，就是守護這份價值的重要一環。



賴清德說，他代表全體國人致上誠摯感謝，感謝今天來自社會各界、公私部門所有受獎個人及團體單位，大家全心全力的投入。他表示，現場的受獎人與團體，涵蓋防毒、拒毒、緝毒、戒毒四大領域，因為有各位的付出，台灣有更強大力量，來防制毒品的危害。

賴清德指出，從2017年開始，政府大力推動「新世代反毒策略行動綱領」，由行政院長在行政院設立專案辦公室，也率領相關部會，包括教育部、法務部、衛福部、海委會、海關總署，以及警政署、調查局等相關單位，各有所司、分工合作、全力合作，中央也跟地方政府全力防毒，也都獲得相關成果。

賴清德指出，毒品樣態翻新，特別是與幫派、詐欺結合，並有許多新興毒品不斷出現，勢必要強化緝毒與金流的調查聯動，以「溯源」為核心，全面阻斷毒品的供應鏈與資金流。

他說，今年新世代反毒策略第三期，已經起步，將深化四大目標：第一，持續強化源頭打擊與查緝能量，防堵毒品進入社區與校園；第二，我們要深化預防教育，特別是針對青少年與高風險族群的早期介入；第三，我們要精進戒癮資源，推動科學實證的治療模式；第四，要建立無縫接軌的復歸支持，讓戒癮者能重返社會、重建人生。



賴清德說，科學已經證實，成癮是一種腦部疾病，應整合醫療、社福、教育、勞政與司法系統，幫助藥癮者擺脫標籤與歧視，順利重返社會，再度融入職場與家庭。毒品防制，除了政府跨部門的合作，也需要民間的鼎力合作。無論分工為何，我們都應該一起落實日常的教育與宣導工作。他相信，只要全民形成共識、齊心拒毒，就能反制毒品的危害。



賴清德表示，今年政府辦理反毒有功人士團體表揚，已經邁入第20年。今天每一位得獎者，就是守護社會的無名英雄，大家守住的不只是無數家庭，更是國家的希望與未來，以及全體國人的健康，「反毒就像是一場團體馬拉松，不僅要通力合作、更要有耐心、有毅力，讓我們繼續攜手同心，一起打拚！」