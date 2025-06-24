　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是只有超慢跑！「間歇式健走」風靡日本　改變走路方式就能抗老又防肌少症

▲▼間歇式健走,日本,走路,專家。（圖／取自photoAC）

▲日本人通勤時間長，發展出「間歇式健走」瘦身法！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

「超慢跑」在台灣掀起熱潮，但在日本還有一種更夯的日常瘦身法，日本人通勤時間長、又習慣快步行走，因此逐漸發展出一套有系統的步行節奏訓練，成為忙碌都市人最實用的「間歇式健走」，因此在日劇場景、地鐵通勤中都可以看到「邊走邊瘦」的生活日常，「間歇式健走」就是「快走」與「慢走」反覆交替進行，短短10分鐘就能對肌肉施加不同程度的壓力，不只能促進代謝、提高耐力，還能悄悄打造易瘦體質，更重要的是，它門檻超低，無論是學生、上班族，甚至是平常不愛動的沙發族，都能簡單上手。

日本信州大學研究所醫學系研究科教授能勢博更是推崇「間歇式健走」，間歇式健走的有效性已在多篇科學論文中得到證實，例如，一項研究針對平均年齡65歲中老年人的研究，持續五個月的間歇式健走訓練（交替快走與慢走）相較於每日一萬步的傳統步行，效果顯著優越，間歇式健走組的膝關節伸展與屈曲力量提升13%，最大攝氧量提升17%，整體肌耐力與心肺功能顯著進步。而傳統步行組則未有明顯變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更驚人的是，初期耐力較差者的體能表現平均提升20%，展現強大可逆性，健康方面，約三成原本有高血壓、糖尿病等慢性病的參與者在五個月內症狀改善甚至消失，顯示其對生活型態疾病具有調整潛力，同時，研究也指出，穩定實行間歇健走的參與者，平均成功減重1.5公斤，這些數據證明，間歇式健走是適合高齡者、體力較弱族群、甚至是初學者的理想選擇，不僅門檻低、風險小，還能有效促進全身健康，是現代人養生新選擇。

開始間歇式健走前，建議先進行充分的伸展操，尤其著重下半身肌群的暖身，幫助身體進入運動狀態。

1. 調整呼吸節奏，先以慢走方式進行約3分鐘，讓身體適應。

2. 進入快走階段，步伐加快至略感氣喘、心跳加快的程度，持續約3分鐘。

3. 依序進行間歇循環：快走3分鐘、再慢走3分鐘，反覆交替至少5次。

4. 完成後別忘了進行緩和運動。

日本信州大學研究所醫學系研究科教授能勢博在著作《改變走路的方式就可以年輕10歲》中指出，間歇式健走不僅門檻低，效果更是驚人，只需每天花30分鐘，採取「快走3分鐘＋慢走3分鐘」的節奏，重複5次即可，實踐一週後，會發現更容易流汗、第二週姿勢改善、一個月後走起路來更輕盈，若平日忙碌無法安排，能勢博也建議集中於週末快走，每週累積60分鐘也能產生良好效果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布停火正式生效！　喊話以伊「請勿違反」
川普曝「以伊同時找上我」要和平！　PO圖狂炫：我是對的
大東夜市真的變了！　在地人揭致命傷「以後不會去了」
22歲男砸445萬迪士尼辦豪華婚禮　百名賓客嚇：新娘只有9歲
延長國家緊急狀態令！　川普劍指北韓：對美國生存構成威脅
喊停火後「伊朗連6波飛彈攻擊」！　以色列南部至少3死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一看狗狗照就冷靜！手機桌布這樣設開會火氣秒降　研究發現職場敵意話語少兩成

快訊／新北飆37.9度！11縣市高溫警示　雙北亮橙色燈號

台灣妹卡達「目擊飛彈越頭頂」！嚇到石化：飛彈近到像平溪天燈

性平案個資外洩調查「1個月無法完成」　教育部：葉丙成持續請假

【廣編】「星際寶貝」大鬧福隆沙灘！巨型史迪奇正式進駐沙雕季　展開最萌破壞行動

餐廳打工！自助飲料機「他激喊絕不喝」　一票同行曝真相

手高舉過頭睡覺「手臂超麻」　治療師：太久恐神經損傷

不是只有超慢跑！「間歇式健走」風靡日本　改變走路方式就能抗老又防肌少症

【廣編】看見日本公廁的完美日常　台日專家研討會27日精彩登場

華航沖繩返台航班延誤7小時　旅客苦等供餐

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【泰格與雪兒】我的好室友

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

快訊／新北飆37.9度！11縣市高溫警示　雙北亮橙色燈號

台灣妹卡達「目擊飛彈越頭頂」！嚇到石化：飛彈近到像平溪天燈

性平案個資外洩調查「1個月無法完成」　教育部：葉丙成持續請假

【廣編】「星際寶貝」大鬧福隆沙灘！巨型史迪奇正式進駐沙雕季　展開最萌破壞行動

餐廳打工！自助飲料機「他激喊絕不喝」　一票同行曝真相

手高舉過頭睡覺「手臂超麻」　治療師：太久恐神經損傷

不是只有超慢跑！「間歇式健走」風靡日本　改變走路方式就能抗老又防肌少症

【廣編】看見日本公廁的完美日常　台日專家研討會27日精彩登場

華航沖繩返台航班延誤7小時　旅客苦等供餐

只是區域小醫院！Cheap看病有感「台灣醫療在崩潰」：真沒人了

快訊／台股收盤大漲456.74點　台積電漲30元至1050

賀瓏Albee天殘「三角關係懶人包」！　爆嫌前任太胖才交新歡：X不下去

TOYOTA「最強陸地巡洋艦」傳明年日本開賣！油電動力1次可跑800km

《倚天》聖火禱詞驚現伊朗使館微博　網：六大門派圍攻光明頂

單場4打點追平生涯最佳　哈勒戴率金鶯6比0痛宰遊騎兵奪勝

中正大學授順億總裁林文村「管理學名譽博士」　表彰卓越成就

川普宣布停火正式生效！　喊話以伊「請勿違反」

「最美桌頭」宣布將進軍美食界！　計畫斜槓賣1食品

新北汐止冷凍貨櫃突起火　沒裝東西也出事...消防局揭原因

快訊／新北飆37.9度！11縣市高溫警示　雙北亮橙色燈號

【融化啦！】小狗輕拍貓貓...這互動太溫柔了❤

生活熱門新聞

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

Joeman半年前給賀瓏「神秘錦囊」：我會來救你

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

即／02：00地牛翻身！台北左右搖晃

雨神要來了！　停留4天

曖昧早有跡象？Albee理想型「3條件」賀瓏全命中

下周可能有颱風　侵台機率曝

快訊／02:00花蓮萬榮規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

大東夜市真的變了！在地人揭致命傷「以後不會去了」

7月要來了！　4生肖得防災

站務員激動怒嗆旅客「眼睛瞎了」　台鐵發聲曝後續處理方式

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

明西北雨擴大！　「下最多」地區曝

更多熱門

相關新聞

連鎖飯店揭Agoda訂房5亂象　日政府發警告

連鎖飯店揭Agoda訂房5亂象　日政府發警告

知名線上訂房平台Agoda近期訂房糾紛不斷，日本觀光廳早在3月便已向其日本法人發出業務改善要求，直指平台頻繁出現「預訂房間未被保留」等問題，要求立即改善，但至今問題仍未根除。觀光廳也警告，若未見明顯改善，不排除進一步採取行政處分。

曖昧早有跡象？Albee理想型「3條件」賀瓏全命中

曖昧早有跡象？Albee理想型「3條件」賀瓏全命中

「空靈女神」結婚了！甜曬露肩婚紗

「空靈女神」結婚了！甜曬露肩婚紗

頻震逾300次　日氣象廳警告：近期防範強烈地震

頻震逾300次　日氣象廳警告：近期防範強烈地震

專家看貨櫃船運供給回升、需求不足　Q3美國線運價恐回Q1水平

專家看貨櫃船運供給回升、需求不足　Q3美國線運價恐回Q1水平

關鍵字：

間歇式健走日本走路專家

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

投保職業工會注意！4家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

快訊／伊朗外交部長：沒達成任何停火協議

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面