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Agoda頻爆訂房糾紛！連鎖飯店揭5大亂象　日政府警告祭處分

▲▼agoda。（圖／翻攝agoda臉書）

▲知名線上訂房平台Agoda近期訂房糾紛不斷。（圖／翻攝agoda臉書）

記者張方瑀／綜合報導

知名線上訂房平台Agoda近期訂房糾紛不斷，日本觀光廳早在3月便已向其日本法人發出業務改善要求，直指平台頻繁出現「預訂房間未被保留」等問題，要求立即改善，但至今問題仍未根除。觀光廳也警告，若未見明顯改善，不排除進一步採取行政處分。

根據《共同社》報導，日本觀光廳指出，不少外籍旅客透過Agoda預訂住宿並完成付款，卻在抵達飯店時才驚覺根本沒有房間，甚至發生房型或入住日期與訂單不符的情況。

觀光廳早在3月便已向其日本法人發出業務改善要求，Agoda也在4月提出對策，但進入6月後相關糾紛仍未消失。觀光廳認定，Agoda未妥善履行依《旅行業法》訂立的契約，已構成債務不履行，即便飯店協助更換房間，也無法改變Agoda違約的事實。

觀光廳指出，若未能在短期內徹底改善，未來恐將升級為行政處分。

日本大型連鎖飯店「東橫INN」也於本月17日更新官網，以「使用部分海外預訂網站（Agoda等）時的注意事項」為題，罕見發布聲明。

聲明指出，該公司提供給合作平台的空房，被部分代理商轉售至海外網站，引發多起爭議，包括「飯店未接獲預訂資訊、導致無法保留房間」、「收到的房型或日期與實際訂單不符」、「訂單通知延遲數日」、「售價高於原訂房價」、「訂單標示為不可取消」等問題。

東橫INN呼籲，若旅客是透過Agoda等海外平台訂房，應直接聯繫該網站處理相關問題，飯店本身無法受理任何訂單查詢、變更或取消手續，即使是預付訂單亦不例外。

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