收到「中獎」通知超開心！匯6萬領回12萬　老伯得知真相崩潰

記者唐詠絮／彰化報導



「恭喜你中獎了！」20年前老套的詐騙話術再現江湖！彰化縣田中鎮一名年約80歲的老伯，日前差點就被詐騙集團以「中獎需先繳儲值金」的手法騙走6萬元，幸好田中分局員警機警發現，當場拆穿騙局，成功保住他的辛苦錢！

▲彰化田中鎮一名阿伯收到中獎6萬元通知到行庫匯款遭阻。（圖／警方提供）

田中警分局調查，此事發生在田中鎮一間行庫，當時內安派出所巡佐蕭烘棋和警員廖偉倫正在執行反詐騙宣導，發現一名老阿伯臨櫃不斷操作手機，神情緊張，立即直覺有異，上前關心。

▲彰化田中鎮一名阿伯收到中獎6萬元通知到行庫匯款遭阻。（圖／警方提供）

原來，該名老阿伯加入了一個LINE投資群組，對方聲稱他「中獎6萬元」，但必須先儲值6萬元到指定帳戶才能領取獎金，還保證「儲值金會全數退還」，一次可領回12萬。阿伯信以為真，正準備匯款時，幸好被警方及時攔下。員警一聽就知道這是典型的「假中獎真詐財」手法，耐心解釋後，他才恍然大悟，頻頻向警方道謝。

田中分局表示，詐騙集團常利用「高報酬、低風險」的話術誘騙民眾，尤其鎖定年長者下手。雖然「中獎詐騙」超過20年老手法，但還是有不少人上當。

警方提醒，若接到類似「中獎需先繳費」或「投資穩賺不賠」的訊息，絕對是詐騙！民眾可撥打165反詐騙專線或110查證，也可參考警政署「打詐儀表板」了解最新詐騙手法，避免成為下一個受害者。

▲彰化田中警分局內安派出所員警阻詐。（圖／警方提供）