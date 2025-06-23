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社會 社會焦點 保障人權

「金門坦克」立院亂鬥踢2綠委挨告　法官勘驗認定共踹9下

記者黃哲民／台北報導

立法院去年（2024年）底發生朝野立委在議場內大亂鬥事件，民進黨立委林宜瑾、陳培瑜在混亂中掛彩，事後告國民黨立委陳玉珍穿鋼頭鞋踹人、另4位藍白女立委從旁助拳，均涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌，台北地院今（23日）開庭勘驗事發時錄影畫面，估算林遭踹2下、陳培瑜遭踹7下，法官諭知擇期再開庭，雙方可先試行和解。

▲▼民進黨立委林宜瑾（左）、陳培瑜（右）控告國民黨立委陳玉珍等人共涉重傷害未遂等罪嫌，今（23日）到台北地院出庭，喊話對方誠實面對自身暴行與司法。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨立委林宜瑾（左）、陳培瑜（右）控告國民黨立委陳玉珍等人共涉重傷害未遂等罪嫌，今（23日）到台北地院出庭，喊話對方誠實面對自身暴行與司法。（圖／記者黃哲民攝）

林宜瑾與陳培瑜開完庭受訪表示，不排斥與對方和解，但須以對方釋出誠意、減少司法訴訟為前提，若對方只想逃避自己犯下的罪行，用和解做為手段，「其實大可不必」。陳培瑜強調：「我認為他們誠實面對，才是最重要的！」

本案源於去年12月20日上午，立院開會表決《選罷法》等修正案，朝野立委都派女將爭搶議場主席台、發生激烈肢體衝突，林宜瑾與陳培瑜趴在主席台上緊抓桌緣不退讓，先後遭金門選出、外號「金門坦克」的陳玉珍強行拉走倒地，混亂中均掛彩。

▲▼民進黨立委黃捷遭多名藍委包夾。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

▲立法院2024年12月20日發生朝野立委在議場內大亂鬥，雙方都派女將爭搶主席台，國民黨立委陳玉珍事後被控踹人成傷。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

林宜瑾與陳培瑜共同提起本件自訴，控告陳玉珍對她們猛力拉、摔，又穿鋼頭鞋踹踢她們腹、臀等處，造成身體多處挫、裂傷與紅腫、疼痛，且國民黨立委翁曉玲、邱若華、徐巧芯及台灣民眾黨立委林憶君，分別從旁協助壓制她們、任由陳玉珍攻擊，5人均涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌。

法官今年（2025年）3月14日首度開庭，確認包括民進黨立委郭昱晴、林淑芬當場用手機蒐證錄影，以及3家電視台現場所錄新聞畫面共6段影片做為證據，均為同一時間地點的不同角度畫面，今下午2點30分開庭逐一勘驗比對。

只見每段影片充斥「陳玉珍打人」、「陳玉珍踩人」、「陳玉珍用腳踢人」等叫喊，穿插著「Fuck the shut up（閉嘴）」、「藝人了不起喔！什麼老師！」等旁人對罵，外加陳培瑜持續尖叫「陳玉珍打我」、「她踢我～」等哭喊，衝突核心區域擠滿女將，男立委們盡量保持距離。

▲▼綠委掛彩送醫。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲民進黨立委陳培瑜（中）掛彩，告國民黨立委「金門坦克」陳玉珍踹人。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

林宜瑾、陳培瑜和律師親自出庭，陳玉珍等5位被告立委都以公務、開會為由請假，受委任出庭代打的律師們力爭勘驗筆錄盡量對被告有利，譬如看起來像推、拉的動作，希望寫成托住防摔、攙扶防踩等。

陳玉珍的律師更賣力主張陳玉珍踹踢的動作是踢開椅子、踩踏的動作是越過椅子、或是走上階梯等，法官表明「看不出有椅子」，林宜瑾與陳培瑜插話提醒「那邊沒階梯」。律師請求記載陳玉珍和林宜瑾一起「摔」倒，法官僅記載「同」倒，至於「是摔、跌還是扯倒，各自表述」。

辯護律師們頻頻主張加字添句，法官一度動怒，要求針對自訴內容做勘驗，法官絕不偏袒任一方，但影片裡看不清楚、聽不清楚的內容，不可能寫進勘驗筆錄，倒是法官根據影片，認定陳玉珍對倒地的林宜瑾至少踹2下、朝手腳被壓制的陳培瑜踹7下。

律師請求記載陳玉珍推擠陳培瑜一起摔倒不起，法官納悶「陳玉珍沒倒啊」，律師急說「陳玉珍已經倒了」，反覆倒帶重看確認無誤，且陳玉珍起身踹完陳培瑜，又朝指責她的民進黨立委吳秉叡嗆聲「對！就是我，她（陳培瑜）先踢我的！」也被錄下。

勘驗約2.5小時結束，法官表示「現在問雙方有無意願和解，會不會太早？」雙方都表示具狀陳報，法官諭知擇期再開庭、雙方可先試行調解。

林宜瑾開完庭受訪說，重看一遍當時被踹、被拉、被推的種種施暴過程，仍覺悲傷、恐懼，希望對方誠實面對暴行，勇於面對司法。陳培瑜強調台灣人民都看得清藍營分裂國家，甚至跟敵國裡應外合，本件暴力事件只是其中一環，她和同黨立委會為台灣民主繼續站在第一線。

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