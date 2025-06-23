快訊／林岱樺涉詐領助理費近1500萬　雄檢偵結起訴10人

▲林岱樺被檢調約談時，怒喊「政治干預司法、司法干預初選」。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨立委林岱樺疑似利用職務詐領助理費，檢調2月進行大規模偵查行動，歷經3波搜索、約談，林岱樺被諭令以100萬元交保，通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計後則被羈押禁見，高雄地檢署經過4個月的調查偵辦，在今（23）日偵結，認定林岱樺等人涉嫌詐領助理費及加班費1496餘萬，因此依貪污治罪條例的利用職務詐取財務、公益侵佔等罪，將林岱樺、胞弟、弟媳、通法寺住持等10人提起公訴。

▲林岱樺涉貪移送。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧全案，檢、調在 2月21日清晨發動搜索約談行動，對立委林岱樺辦公處與相關人士發動第一波搜索，同步約談林岱樺本人及通法寺住持釋煌智等人，林岱樺與釋煌智均被依《貪污治罪條例》諭令以100萬元交保，並限制住居、出境、出海，林岱樺於2月22日首度公開露面出席活動，強調「捍衛清白，不辜負市民託付」。

檢方歷經三波搜索、約談後，向法院聲請羈押通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計後獲准。

▲通法寺住持釋煌智（中）也被起訴。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方查出，林岱樺涉嫌以人頭助理、浮報加班費方式，違反《貪污治罪條例》（利用職務詐取財物）、《刑法》公益侵占與背信、《政治獻金法》等罪，不法所得約1500萬元，但林岱樺否認犯行。

而通法寺住持釋煌智也被查出透過「林三郎覺教基金會」協助林岱樺從事參選高雄市長初選，支付21名員工的薪資共591萬餘元，被依公益侵佔罪起訴。

此外，林岱樺等人涉及的政治獻金操作不實金流部分，雄檢則另案偵辦中。