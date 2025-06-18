蔡規賴隨？傳綠營2026初選納「三親等不加分條款」　綠委反應不一

▲民進黨立委王世堅不支持「三等親沒加權」的新人初選制度，「親戚是天生的」。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨中執會今（18日）預計討論2026縣市長、直轄市議員提名條例，傳出將比照2018年選戰，黨內初選採用「三親等條款（排除政二代）」，若新人的三親等擔任過民代就無法獲得加權分數。對此，綠委賴瑞隆、林岱樺表示支持。綠委王世堅受訪時則表達「我個人不支持啦」，他認為，親戚是天生的，並不是說他後天去造成的，既然是頭一次從政，那新人就是新人，不要再做什麼區隔。

王世堅坦言，「我個人不支持啦」，每一位參選者既然是新人，要就新人通通都沒有任何的優惠，否則不要因為三等親擔任過民意代表、政府公職，就有所歧視，這個已經造成初選的不公平。親戚是天生的，這是血統，又不是說他後天去造成的，「不是這樣嘛！」

王世堅認為，不要剝奪任何一位有意願從政者公平參選的基礎，這大家都要一樣。所以個人不認為加這一條是對的，我也會在黨內會討論到這一條的時候，做一些說明。要不然就取消所有對新人的優惠，否則既然是頭一次從政，那新人就是新人，不要再做什麼區隔。

至於是否對初選有意見？王世堅表示，這是正確的，我們照程序，本來就是會在今天來通過提名條例。而且先前中常會主席多次說，明年選舉非常重大，所以針對縣市長的提名，尤其六都的部分，可能期程會往前，今天來通過這個條例是必然的。

對於相關規定，綠委林岱樺受訪時則說，黨內有黨內機制，也有相關充分討論，對於黨最後決定都尊重，現在方案已經納入各方意見，個人非常認同。綠委賴瑞隆也表示，沒有意見，所有的方案其實只要能夠找出最強的人選，然後能夠延續著綠色執政品質保證，全力支持。