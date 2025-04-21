高虹安貪污案續審　限制出境出海3／25到期...檢方補提書狀聲請

▲新竹市長高虹安（中）到高等法院出庭，檢方補提限制出境出海處分，避免她逃亡。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院日前為本案聲請釋憲但遭駁回後，21日再度開庭審理。由於高虹安的限制出境出海處分，已經於3月底期滿，目前高虹安可以大大方方出國，因此檢方於4月初已經補提書狀聲請限制，高院諭知候核辦。

檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，因此依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安等5人起訴。一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。而一審判決後，因高涉犯重罪、一審判刑有罪，因此一審法院也對她做出限制出境、出海的處分，自2024年7月26日起，期限8個月，到2025年3月25日為止。案件上訴二審高等法院。

高院2024年11月首度開庭後，受命法官認為本案關鍵法條《立法院組織法》第32條有違憲之虞，因此裁定停止審理，並向司法院憲法法庭聲請釋憲。不過憲法法庭審查庭最後決定不受理本案，因此本案再發回高等法院續行審理。高院於21日再度開庭審理。

由於這次庭訊時，先前北院做出的限制處分已經於3月25日期滿，高虹安已經沒有被限制，可以大大方方出國、出海。檢方發現後於4月7日補提書狀，緊急請求對高虹安限制出境、出海，以彌補沒有限制的12日的空窗期。而高院收狀後，也在21日的庭訊中，要求高虹安陳述對檢方限制出境、出海處分的意見，高虹安交由律師陳述，律師具狀表示，因高虹安在偵審程序中均配合，並無逃亡可能；此外高虹安在先前與立法院、法院間的文書往來時，並無傳達任何不實訊息，實在是沒有詐欺取財的犯意，沒有必要對她限制出境、出海。

對於是否對高虹安限制出境、出海，高院諭知候核辦。另外法官也多次在庭上強調，希望檢辯雙方聚焦審理核心，並訂7月底續行第三次準備程序庭。