曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

2026高雄市長選戰備受矚目，民進黨內立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑等人都已表態投入。對此，賴瑞隆今（18日）表示，自己做過3次民調，都是維持前兩名狀態，如果最後是他出線，他全力以赴把高雄做好，如果不是，他也全力支持出線的那個人，若是他參選的話，贏過對手國民黨立委柯志恩，沒問題的。



賴瑞隆於節目《POP撞新聞》談到高雄市長選戰，被問到總統府秘書長潘孟安是否空降？他表示，潘孟安接了民進黨的「2026選舉先期策略小組」召集人，召集人負責協調事務，大家預估空降機會不大，召集人不可能最後自己出來選，這說不過去。

賴瑞隆表示，自己做過3次的內部民調，都是維持在前兩名狀態，原高雄縣區對他比較不熟一點，自己參選立委後，都還是在選區原高雄市區經營居多，大概去年開始自己開始跑縣區後，大家慢慢認識他，隨著知名度提升，支持度就會提升。

賴瑞隆說，其他幾位有意參選的黨內同事們，他們在縣區經營時間都滿久了，有的十年、有的二十年，認識他的大概只有一兩年，對他都是陌生的，但隨著這幾年不斷經營，才有後來有人評估後勢看漲。

被問到「有信心最後代表民進黨嗎？最後會跟柯志恩選？」賴瑞隆表示，這樣講太刺激人家了，看起來是跟柯志恩競爭，有信心贏柯志恩，如果是他選的話，沒問題的，他會延續把市政做得很好。

被問到「跟其他黨內競爭者的關係」，賴瑞隆透露，自己跟跟邱議瑩、許智傑、甚至是林岱樺，關係都很好，而且他們除了許智傑在交通委員會，他跟邱議瑩、林岱樺都在經濟委員會，見面都會打招呼、聊天溝通，這都是沒有什麼問題的。

賴瑞隆認為，初選結束後，其實大家都很清楚會團結支持最後推派的人，一方面沒有分裂的本錢，另一方面，支持者也不接受分裂，因為要固守下來高雄是非常重要的，大家對高雄有很高的期待，這也是他們深愛的故鄉。

賴瑞隆強調，對他來說，沒有什麼比高雄繼續進步發展重要，如果最後是他出線，他全力以赴爭取大家幫忙一起努力把高雄做好，如果不是他出線，他也會全力支持出線的那個人，大家一起努力在不同的位置上把高雄做好

主持人黃暐瀚也發文總結，高雄市長的選舉部分，賴瑞隆說做過三次內部民調，自己的支持度維持在前兩名。縣區的部分知名度仍嫌不足，會多勤跑，有信心最後被提名，並且贏過國民黨的柯志恩。

▼民進黨2026高雄市長可能人選，許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）