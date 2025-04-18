　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

▲▼賴瑞隆 聯訪 民進黨中常會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

2026高雄市長選戰備受矚目，民進黨內立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑等人都已表態投入。對此，賴瑞隆今（18日）表示，自己做過3次民調，都是維持前兩名狀態，如果最後是他出線，他全力以赴把高雄做好，如果不是，他也全力支持出線的那個人，若是他參選的話，贏過對手國民黨立委柯志恩，沒問題的。

賴瑞隆於節目《POP撞新聞》談到高雄市長選戰，被問到總統府秘書長潘孟安是否空降？他表示，潘孟安接了民進黨的「2026選舉先期策略小組」召集人，召集人負責協調事務，大家預估空降機會不大，召集人不可能最後自己出來選，這說不過去。

賴瑞隆表示，自己做過3次的內部民調，都是維持在前兩名狀態，原高雄縣區對他比較不熟一點，自己參選立委後，都還是在選區原高雄市區經營居多，大概去年開始自己開始跑縣區後，大家慢慢認識他，隨著知名度提升，支持度就會提升。

賴瑞隆說，其他幾位有意參選的黨內同事們，他們在縣區經營時間都滿久了，有的十年、有的二十年，認識他的大概只有一兩年，對他都是陌生的，但隨著這幾年不斷經營，才有後來有人評估後勢看漲。

被問到「有信心最後代表民進黨嗎？最後會跟柯志恩選？」賴瑞隆表示，這樣講太刺激人家了，看起來是跟柯志恩競爭，有信心贏柯志恩，如果是他選的話，沒問題的，他會延續把市政做得很好。

被問到「跟其他黨內競爭者的關係」，賴瑞隆透露，自己跟跟邱議瑩、許智傑、甚至是林岱樺，關係都很好，而且他們除了許智傑在交通委員會，他跟邱議瑩、林岱樺都在經濟委員會，見面都會打招呼、聊天溝通，這都是沒有什麼問題的。

賴瑞隆認為，初選結束後，其實大家都很清楚會團結支持最後推派的人，一方面沒有分裂的本錢，另一方面，支持者也不接受分裂，因為要固守下來高雄是非常重要的，大家對高雄有很高的期待，這也是他們深愛的故鄉。

賴瑞隆強調，對他來說，沒有什麼比高雄繼續進步發展重要，如果最後是他出線，他全力以赴爭取大家幫忙一起努力把高雄做好，如果不是他出線，他也會全力支持出線的那個人，大家一起努力在不同的位置上把高雄做好

主持人黃暐瀚也發文總結，高雄市長的選舉部分，賴瑞隆說做過三次內部民調，自己的支持度維持在前兩名。縣區的部分知名度仍嫌不足，會多勤跑，有信心最後被提名，並且贏過國民黨的柯志恩。

▼民進黨2026高雄市長可能人選，許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼林岱樺涉詐助理費遭調查！高雄市長初選添變數。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宣布張育成下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走
家暴男遭警擊斃！　母見警秘錄器沈默了
前妻幼子皆離奇亡！　警揪出恐怖連環殺人魔
快訊／美恐放棄「斡旋烏俄和談」　國務卿：幾天內決定
天殘生前認「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢
28歲美女主播吳尤安娜「生前痛哭音檔」曝　媽崩潰：我要真相
趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　死亡連署因過世黨員較多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

國民黨公職衝北檢聚眾到清晨　北市警：「沒影響公共秩序」未驅離

修法「嚴懲偽造」卻搞幽靈連署？　王婉諭：國民黨早知如此何必當初

微軟助力製造轉型　聚焦工具機產業AI 轉型強化競爭力

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

中正一分局要傳喚朱立倫等3人　國民黨嗆：民進黨要移送就移送

美跨黨派國會議員訪台　林佳龍：「台美聯合艦隊」模式強化合作

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

國民黨公職衝北檢聚眾到清晨　北市警：「沒影響公共秩序」未驅離

修法「嚴懲偽造」卻搞幽靈連署？　王婉諭：國民黨早知如此何必當初

微軟助力製造轉型　聚焦工具機產業AI 轉型強化競爭力

趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　指死亡連署因疫情過世黨員較多

桃園市長張善政聲援藍營「北檢見」　藍營議員力挺綠批違法

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

中正一分局要傳喚朱立倫等3人　國民黨嗆：民進黨要移送就移送

美跨黨派國會議員訪台　林佳龍：「台美聯合艦隊」模式強化合作

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

同事請喪假「自爆出國了」！飛泰國、越南他傻眼　全場反點頭

張育成肩傷下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走

10醫療工會力挺健保修法　基層長期低薪過勞「保障薪資」終止血汗

玉山銀行攜手耕莘醫院簽署永續發展合作MOU　共同推動醫療永續

台中心善淵協會正式啟用「心的圖書館」　傳承公益經驗永續發展

凱達格蘭大道同時2場集會遊行活動　改道路線管制圖看這裡

立委聲請解釋《憲訴法》卡關　大法官缺7人512開說明會

昨日抖內榜曝！他直播聊「藍營衝北檢」金額逾13萬奪冠

全台最後一間「水舞饌」歇業　　新租客捧百萬租金插旗

動力火車顏志琳翻唱　《難哄》OST〈像晴天像雨天〉

政治熱門新聞

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

批蔣萬安喊倒閣「總統還是賴清德」　陳揮文點3誤判：忘了自己是誰

羅智強遭扇子打耳光！判賠結果出爐　邱議瑩判賠20萬

死亡連署只辦藍？石明謹曝關鍵原因

綠營罷韓不起訴　盧秀燕：為何如今變重罰

國民黨聚北檢抗議　韓：黑暗的時代

罷吳思瑤召集人賴苡任踩交保紅線遭制止　美女律師身份底起曝光

19名國人持中國身分證遭除戶

國民黨北檢前非法陳抗遭警7度舉牌　劉世芳：全送地檢署

倒閣是「送民進黨選輸翻桌機會」　黃國昌：最好是總統立委一起重選

蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

支持倒閣？　白委：待內部討論

「台北市長為難台北警察」　綠批藍踐踏法治：創地方自治嚴重惡例

倒閣一定解散國會？　綠委反擊：要不要改選是我們和罷團決定

更多熱門

相關新聞

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

翁曉玲去年才修法偽造連署重判5年　綠：難道法律遇到國民黨要轉彎？

檢調偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，國民黨主席朱立倫昨晚號召黨公職到北檢外抗議，而台北市長蔣萬安到場聲援，國民黨立委更一度率眾拆除警方拒馬。對此，民進黨今（18日）召開記者會表示，偽造文書就規定在《中華民國刑法》內，難道司法不處理嗎？在《公職人員選罷法》第98-2條，特別規範偽造連署處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金，這條是國民黨去年強行修的，修法的是國民黨，違法的是國民黨，抗議司法不公的又是國民黨，難道法律遇到國民黨要轉彎嗎？

中正一分局要傳喚朱立倫等3人　國民黨嗆：民進黨要移送就移送

中正一分局要傳喚朱立倫等3人　國民黨嗆：民進黨要移送就移送

蔣萬安北檢外聲援抗議　民進黨議員齊批挺違法：應向警察道歉

蔣萬安北檢外聲援抗議　民進黨議員齊批挺違法：應向警察道歉

號召藍營北檢抗議遭送辦　謝龍介喊自首： 衝撞獨裁政府我認！

號召藍營北檢抗議遭送辦　謝龍介喊自首： 衝撞獨裁政府我認！

政治入侵校園　賴清德與川普有志一同

政治入侵校園　賴清德與川普有志一同

關鍵字：

高雄市長賴瑞隆柯志恩民進黨邱議瑩許智傑林岱樺

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

家寧媽有動作了！

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面