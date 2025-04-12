快訊／林岱樺涉貪「服務處團滅」！2羈押禁見、3人5到10萬交保

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱、閔文昱／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉入貪污案，選舉期間的左右手胞弟林岱融、通法寺住持釋煌智，以及弟媳王女、黃姓會計均遭收押。檢方9日再度傳訊林岱樺，雖未進行強制處分，但昨(11日)再度發動搜索，服務處主任周忠信、林弘文、以及3名助理等5人複訊後均遭依貪污罪聲押。高雄地院法官審理後裁定周忠信及連姓助理羈押禁見、林弘文10萬交保、陳姓及孟姓助理5萬交保。

林岱樺捲入助理費案，2月20日遭搜索、約談；檢方調查，林岱樺篤信佛教，2020年間傳出在選區內通法寺擔任2個重要職位，還為了寺廟活動向工業區多家廠商要求贊助募款，遭質疑是「不樂之捐」，引發爭議。

雄檢9日再度傳訊林岱樺，進行約1個半小時的筆錄偵訊，結束後未做出強制處分，但昨(11日)再度發動搜索，服務處主任周忠信、林弘文、以及3名助理等5人複訊後，檢方認定涉犯貪污治罪條例，且有串、滅證之虞，深夜向法院聲押。

對於整個服務團隊幾乎團滅，林岱樺似乎完全不受影響，今(12日)下午帶著笑容照常出席「守護高雄！挺台灣、顧未來」宣講會，在活動結束後，她接受聯訪僅表示，「遵守檢察官的諭知，完全不對任何案情表達意見，謝謝關心」。