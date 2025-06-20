　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老公心臟病發「倒地壓死」3月大男嬰！　妻子目睹悲痛欲絕

1名35歲父親疑似心臟病突發，在家中倒地身亡，倒下時手臂不偏不倚壓在懷中的3個月大男嬰身上，導致男嬰窒息。（翻攝畫面）

圖文／CTWANT

馬來西亞馬六甲一戶家庭19日早上發生一起令人震驚的悲劇。1名35歲父親疑似心臟病突發，在家中倒地身亡，倒下時手臂不偏不倚壓在懷中的3個月大男嬰身上，導致男嬰窒息，父子雙雙喪命。返家的母親目睹慘況，悲痛欲絕。

綜合外媒報導，事發地點位於馬六甲甘榜漢都亞井，時間約為19日上午9時30分。死者為35歲的自僱人士諾魯阿芬迪（Norul Afendi），生前與妻子育有3名孩子，最小的僅出生3個月。

死者妻子阿祖拉（41歲，馬六甲歷史城市政廳職員）表示，事發當天是她產假結束後第一天重返工作崗位。她早上先送2名大孩子（16歲及15歲）上學，再前往市政廳打卡上班。由於當天預約讓小兒子接種疫苗，阿祖拉於上午9時30分左右回家接孩子，未料剛踏進屋內，便驚見丈夫與兒子倒臥地板，毫無反應。

她受訪時激動表示：「我真的非常震驚，現場完全沒有打鬥痕跡或血跡，根本無法理解到底發生了什麼事，只能立即報警求助。」

救護人員抵達後證實，父親當場死亡，3個月大的男嬰則在送院搶救後仍不治。2具遺體皆已送往馬六甲醫院解剖，以進一步確認死因。

根據馬六甲州總警長祖凱里慕克達（Datuk Zulkefly Mokhtar）指出，初步解剖結果顯示，諾魯死於缺血性心臟病，身上無其他明顯外傷。而男嬰諾莫哈末丹尼爾（Nur Muhammad Danial）則肺部受損，研判是遭父親手臂壓住，導致呼吸困難致死。不過，當局仍將進一步採樣送往化驗室，以釐清所有細節。

死者胞妹瑪絲杜拉蒂雅娜（33歲）透露，哥哥身體一向健壯，但事發前一晚曾向家人抱怨胸口不適，雖妻子曾提議就醫，卻遭拒絕。未料隔日清晨即發生悲劇。

她也哽咽指出，這名3個月大的男嬰是哥哥與嫂嫂「等待15年」後得來的幼子，一家原本其樂融融，沒想到一夕間天人永隔。

針對現場環境，當時消防局亦接獲通報，擔心住宅內有液化石油氣外洩，但經檢查後並未發現任何氣體洩漏或其他危險因子，原本準備從亞羅牙也調派的危險物品處理小組（HAZMAT）亦取消出動。

目前警方並未發現任何刑事可能，將持續進行後續調查。死者親屬與同事則對悲劇深表哀悼，巫統魯容州議員、市長及市政廳高層也親赴醫院慰問遺屬。


更多鏡週刊報導
涉販售偽造《週刊少年Jump》稀有版　3名台灣人在日本遭逮
中國富二代淫魔灌醉下藥姦10女！「變態戰利品」曝光　法院重判終身監禁
黃國昌自製「示範帶」質詢法務部長　黃智賢轟：耍特權的超速仔

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瘦瘦筆無法讓GG變大！　他猛減10公斤仍性愛困難
恐怖！女駕駛國道「左右自撞」
罷免藍委無效份數破13萬份！　他怒轟「大罷免大造假」
Albee爆熱戀賀瓏後首更新IG！　曬「女女親吻片」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

老公心臟病發「倒地壓死」3月大男嬰！　妻子目睹悲痛欲絕

12航空人員誤入住性愛摩鐵！狂傳呻吟「24hrs色色派對」出大事

中國版李宗瑞迷暈逾10女性侵拍片！挨告提「化學閹割」求減刑

第三輪俄烏會談在望　克宮：下週公布會期

上班壓力爆表？看狗狗照片秒平靜　專家：還能滅職場火藥味

「屎能換現金」可救人？一坨最高賺千元　日首間「捐便中心」誕生

以色列首艘救援船來了！載回2千滯留海外國民　交長親赴港口迎接

潛入女同事家20次↑偷拍！　日變態男「靠1招」偷打備份鑰匙

資深空姐警告：「5飲料」搭機不要喝　恐脫水、衛生情況堪憂

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【雙雙赴北檢】呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

【彈藥如雨下！】陸工人見伊朗多彈齊發！　拿手機狂拍+驚嘆連連

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

老公心臟病發「倒地壓死」3月大男嬰！　妻子目睹悲痛欲絕

12航空人員誤入住性愛摩鐵！狂傳呻吟「24hrs色色派對」出大事

中國版李宗瑞迷暈逾10女性侵拍片！挨告提「化學閹割」求減刑

第三輪俄烏會談在望　克宮：下週公布會期

上班壓力爆表？看狗狗照片秒平靜　專家：還能滅職場火藥味

「屎能換現金」可救人？一坨最高賺千元　日首間「捐便中心」誕生

以色列首艘救援船來了！載回2千滯留海外國民　交長親赴港口迎接

潛入女同事家20次↑偷拍！　日變態男「靠1招」偷打備份鑰匙

資深空姐警告：「5飲料」搭機不要喝　恐脫水、衛生情況堪憂

路透：鴻海休士頓廠擬進駐人形機器人　投入輝達伺服器生產線

雲豹與高錦瑋談續約「仍在努力中」　林信寬喊話：希望繼續合作

前北市科長「闖紅燈」硬上警車！ 遭判刑下場曝光

不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　伯賢、HOSHI X WOOZI開搶倒數

iPhone 17傳將推紫、綠新配色　基本款外觀升級受關注

網路公認「最懶星座Top 5」　射手懶得配合別人、巨蟹連社交都累

紫爆黃金雨齊發！北市大花紫薇、阿勃勒盛開　賞景地點一次看

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

【番茄醬神救援】受困43小時！女子被反鎖 靠這招求救成功

國際熱門新聞

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

老公心臟病發倒地壓死3月大男嬰　妻目睹悲痛

資深空姐警告：「5飲料」搭機不要喝！

中國留學生迷暈性侵10女！求減刑提化學閹割

以色列救援船來了　載回2千滯留海外國民

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

克宮：俄拒接受「伊朗更換政權」！

潛入女同事家20次↑偷拍！日變態男偷打備份鑰匙

以色列用假電話　讓伊朗空軍高層團滅

日風俗妹啪啪後「離奇失憶」！

早餐噴2.8萬　爸崩潰曬迪士尼帳單

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！

更多熱門

相關新聞

台海兵推「台灣組」挨批落漆險集體走人！內幕曝

台海兵推「台灣組」挨批落漆險集體走人！內幕曝

根據《鏡報新聞網》報導，這場「台海防衛兵推」可謂眾星雲集，包含9名退役上將、8名退役中將共有43顆星星，分成台灣組、美國組、日本組、中共組及管制組進行為2天的兵推活動。

看狗狗照片真能平靜　還能滅職場火藥味

看狗狗照片真能平靜　還能滅職場火藥味

一坨屎最高賺千元　日本捐便中心誕生

一坨屎最高賺千元　日本捐便中心誕生

以色列救援船來了　載回2千滯留海外國民

以色列救援船來了　載回2千滯留海外國民

「台灣不如沙國！」名醫見世界大學排名：成績難看　

「台灣不如沙國！」名醫見世界大學排名：成績難看　

關鍵字：

鏡週刊馬來西亞馬六甲暴斃心臟病

讀者迴響

熱門新聞

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

巴大雄曬頌樂合照挨轟性騷擾道歉了

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

中共運載火箭經台灣中部　國防部回應

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

約前後任接力嘿咻反咬遭性侵　心機女慘了

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

明日花綺羅「暗黑價目表」被挖出

4月薪資統計出爐　第一名非醫師、工程師

偷看「男友77人群組」噁爆　妹子崩潰：甚至無套實錄

台中死亡車禍！騎士「超級鬼切」遭撞死

《看不見的國家》票房破千萬

即／74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車　1行人送醫

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

更多

最夯影音

更多

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面