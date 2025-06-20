老公心臟病發「倒地壓死」3月大男嬰！　妻子目睹悲痛欲絕

圖文／CTWANT

馬來西亞馬六甲一戶家庭19日早上發生一起令人震驚的悲劇。1名35歲父親疑似心臟病突發，在家中倒地身亡，倒下時手臂不偏不倚壓在懷中的3個月大男嬰身上，導致男嬰窒息，父子雙雙喪命。返家的母親目睹慘況，悲痛欲絕。

綜合外媒報導，事發地點位於馬六甲甘榜漢都亞井，時間約為19日上午9時30分。死者為35歲的自僱人士諾魯阿芬迪（Norul Afendi），生前與妻子育有3名孩子，最小的僅出生3個月。

死者妻子阿祖拉（41歲，馬六甲歷史城市政廳職員）表示，事發當天是她產假結束後第一天重返工作崗位。她早上先送2名大孩子（16歲及15歲）上學，再前往市政廳打卡上班。由於當天預約讓小兒子接種疫苗，阿祖拉於上午9時30分左右回家接孩子，未料剛踏進屋內，便驚見丈夫與兒子倒臥地板，毫無反應。

她受訪時激動表示：「我真的非常震驚，現場完全沒有打鬥痕跡或血跡，根本無法理解到底發生了什麼事，只能立即報警求助。」

救護人員抵達後證實，父親當場死亡，3個月大的男嬰則在送院搶救後仍不治。2具遺體皆已送往馬六甲醫院解剖，以進一步確認死因。

根據馬六甲州總警長祖凱里慕克達（Datuk Zulkefly Mokhtar）指出，初步解剖結果顯示，諾魯死於缺血性心臟病，身上無其他明顯外傷。而男嬰諾莫哈末丹尼爾（Nur Muhammad Danial）則肺部受損，研判是遭父親手臂壓住，導致呼吸困難致死。不過，當局仍將進一步採樣送往化驗室，以釐清所有細節。

死者胞妹瑪絲杜拉蒂雅娜（33歲）透露，哥哥身體一向健壯，但事發前一晚曾向家人抱怨胸口不適，雖妻子曾提議就醫，卻遭拒絕。未料隔日清晨即發生悲劇。

她也哽咽指出，這名3個月大的男嬰是哥哥與嫂嫂「等待15年」後得來的幼子，一家原本其樂融融，沒想到一夕間天人永隔。

針對現場環境，當時消防局亦接獲通報，擔心住宅內有液化石油氣外洩，但經檢查後並未發現任何氣體洩漏或其他危險因子，原本準備從亞羅牙也調派的危險物品處理小組（HAZMAT）亦取消出動。

目前警方並未發現任何刑事可能，將持續進行後續調查。死者親屬與同事則對悲劇深表哀悼，巫統魯容州議員、市長及市政廳高層也親赴醫院慰問遺屬。



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