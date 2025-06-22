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台東防暴能量再升級　關山鎮中福社區獲衛福部「1朵紫絲帶」認證

▲關山鎮中福社區勇奪衛福部「1朵紫絲帶」認證。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山鎮中福社區勇奪衛福部「1朵紫絲帶」認證。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升社會大眾對家庭暴力防治與性別平等議題的重視，衛生福利部持續推動「紫絲帶社區初級預防認證制度」，鼓勵地方與基層社區共創無暴力生活環境。21日於台北格萊天漾大飯店舉行的「紫絲帶社區認證表揚典禮」中，全國共40個社區發展協會獲頒認證獎座，其中，台東縣關山鎮中福社區發展協會成功獲得「1朵紫絲帶」殊榮，成為台東縣首度取得此認證的防暴社區，展現地方深耕宣導與防治工作的成果。

台東縣長饒慶鈴對中福社區的表現高度肯定，特別指派社會處處長陳淑蘭代表出席典禮並獻花致賀，感謝社區多年來致力推動防暴工作的努力與貢獻。

饒慶鈴表示，「紫絲帶」象徵對暴力零容忍與對安全、平等的堅持，中福社區的獲獎可謂實至名歸。該社區在縣府與關山鎮公所的協助下，積極進行家庭暴力預防教育與危機辨識行動，並整合社區志工、警政、醫療、教育等資源，建立反應迅速且功能完善的在地防暴網絡。平時亦透過關懷據點提供長者照顧與家庭支持，志工定期訪視成為防範高風險家庭暴力事件的重要機制，深獲評審肯定。

社會處長陳淑蘭指出，防暴是一場需要長期經營與社會各界共同投入的工程。縣府將以中福社區為典範，推廣「紫絲帶社區認證制度」，邀請更多社區參與防暴行列。未來將透過區域交流、專業訓練與實務分享，強化社區危機辨識與通報能力，同時整合社政、教育、醫療與警政等系統，持續構築具韌性與永續性的防暴體系。

縣府強調，防止家庭暴力與推動性別平等，不應止於活動與口號，而是全民共同實踐的社會目標。中福社區的成功，正是在地動員與跨域合作的縮影，期待其經驗能激勵更多社區投入認證，形成防暴正向循環。縣府將持續以「在地防暴、全民參與」為核心願景，深化社區對暴力議題的認識與行動力，讓台東成為更加友善、安全、有韌性的城市。

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