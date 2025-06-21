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哆啦A夢現身台東市區　熱氣球嘉年華打造拍照新熱點

▲哆啦A夢現身台東市區。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲哆啦A夢現身台東市區。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2025台灣國際熱氣球嘉年華將於7月5日熱鬧登場，今年活動最大亮點之一，是深受大人小孩喜愛的卡通角色「哆啦A夢」首次化身熱氣球，在台東藍天中萌萌現身。台東縣政府更同步於市區規劃多處哆啦A夢主題打卡景點，從彩繪公車、巨型扭蛋機到動畫場景還原，打造全台最具療癒感的暑假觀光盛事。

台東縣政府表示，為延伸熱氣球活動效應，提升城市觀光氛圍，特別選定台東市區六大地點設置哆啦A夢主題拍照區，包括縣府廣場、台東火車站、鐵花新聚落、台東故事館、北町日式建築宿舍群及台東轉運站。每處打卡點皆設有不同造景與互動任務，完成指定挑戰還有機會轉動巨無霸扭蛋機，數量有限、送完為止。

同時，備受矚目的「哆啦A夢彩繪專車」也即將上路，穿梭台東街頭。車身彩繪經典角色圖樣，車內裝飾也藏有驚喜彩蛋，乘客在移動過程中彷彿置身哆啦A夢世界，療癒滿點。

交通及觀光發展處指出，鹿野高台作為熱氣球主場地，亦設置「熱氣球FUN樂園」，規劃互動體驗區及快閃店，並於7月5日、7月26日與8月16日舉辦限定的「哆啦A夢粉絲見面會」。凡於現場哆啦A夢快閃店單筆消費達指定金額，即可獲得與哆啦A夢、大雄、靜香、胖虎、小夫全員合影的資格，留下難忘暑假回憶。

此外，活動期間每逢週末15:00至17:00，園區內將推出達人魔術、氣球默劇、雜耍特技等街頭表演，豐富整體嘉年華體驗。

2025年台灣國際熱氣球嘉年華自7月5日至8月21日舉行，除每週二公休外，活動每日皆安排熱氣球展演及繫留體驗，清晨場05:30至07:00，午後場17:00至18:30；其中午後場特別推出「Walk-in熱氣球體驗」，邀請民眾進入熱氣球內部，近距離觀察其結構與運作。

最受矚目的「熱氣球光雕音樂會」將於每週四晚間登場，共舉辦八場。其中鹿野高台限定的一場，更結合熱氣球、無人機與煙火三重演出，預計將有700架無人機在夜空中排演哆啦A夢與經典角色圖像，打造視覺與感官的極致饗宴。

台東縣政府誠摯邀請全國民眾前來共襄盛舉，與哆啦A夢一起度過一個充滿冒險與童趣的夏日假期。

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