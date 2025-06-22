無暴安全城市！花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

▲花蓮吉安鄉南昌社區、壽豐鄉壽農社區及萬榮鄉萬榮社區通過一朵紫絲帶認證，接受衛福部頒獎表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化性別暴力與家庭暴力防治觀念向下扎根，花蓮縣響應衛生福利部推動之「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，113年度推薦3個表現優異的社區發展協會參與首屆全國認證。來自吉安鄉南昌社區、壽豐鄉壽農社區及萬榮鄉萬榮社區皆順利通過一朵紫絲帶認證，展現花蓮社區推動家庭暴力初級預防工作的實力與創意。

衛福部21日舉辦頒獎典禮，公開表揚全國通過認證之社區，花蓮縣3個通過紫絲帶初級預防認證社區，由代表花蓮縣長徐榛蔚的縣府社會處副處長黃舒儀帶隊北上接受表揚，並參與後續觀摩交流活動。

縣長徐榛蔚表示，此次三個社區全數通過認證，實屬難得，顯示花蓮社區在推動防暴工作上的深耕與用心，未來縣府也將持續輔導更多社區參與認證計畫，讓防暴意識遍地開花。

南昌社區發展協會自111年起投入初級預防工作，積極將防暴觀念融入在地文化與生活日常，社區創意十足，自編自導的「防暴舞」讓民眾在輕鬆氛圍中學習防暴知識，並結合文健站與志工力量推動「快樂早餐」、「陪讀陪伴」等關懷服務，更於113年成立「防暴志工隊」，採用快閃方式進行防暴宣導，廣受社區長輩與親子歡迎。

壽農社區發展協會則結合阿美族部落特色，於部落內舉辦「論談」及「豐年祭」等活動中融入防暴教育，以具文化認同的方式讓民眾自然接受防暴訊息，並透過團隊策略性分工，有效推動初級預防措施，讓防暴行動成為部落生活的一部分。

萬榮社區發展協會則善用太魯閣族文化資源，深入學校、衛生所與家戶進行日常宣導，並在「青少年籃球賽」、「感恩祭」等社區盛會中強化防暴意識，獲得社區成員一致支持。其運作具備高度凝聚力與永續性，展現小而強、穩健推進的社區發展模式。

花蓮縣政府社會處表示，「紫絲帶社區初級預防認證」是以社區為基礎、在地為核心的防暴推動機制，透過分級制度引導社區循序投入，建立屬於自己的防暴行動方案，讓「防暴不是一句口號，而是生活的一部分」。今年度花蓮縣3個社區成功通過第一階段認證，是對在地努力的高度肯定。

展望未來，社會處114年推薦花蓮縣秀林鄉秀林社區發展協會參與一朵紫絲帶認證，也將持續輔導縣內社區發展協會投入防暴初級預防工作，整合資源並培力在地人才，鼓勵社區依據自身特色發展具創意與文化融合的宣導方式，讓更多社區加入認證行列，一步一腳印打造花蓮成為安全、共融、無暴的幸福城市。

