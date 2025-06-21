台東第12處伯公照護站落腳關山豐泉社區　搓湯圓、打竹板同樂

▲台東第12處伯公照護站落腳關山豐泉社區。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府21日上午在關山鎮豐泉社區舉辦「伯公照護站」成立典禮，這是縣內第12處伯公照護據點，也是繼新埔社區後，關山鎮第二處設站。典禮現場熱鬧非凡，長輩們帶著孫子、孫女一早齊聚，不僅親手搓湯圓、煮牛搵水作為點心，還演奏客家樂器、合唱鄉音歌謠，展現老幼共融的活力景象。

典禮由台東縣政府民政處副處長高忠雲、台東縣議員陳宏宗、關山鎮公所秘書林梓群、鎮民代表會主席吳文忠、代表謝東原、在地里長與社區理事長羅彬泉共同揭牌，92歲的賴新鎮阿公也受邀見證此一重要時刻。

現場最吸睛的活動之一，是社區長輩們在羅彬泉理事長帶領下，使用金貝鼓、搖鈴與鈴鼓演奏多首耳熟能詳的客家歌謠，贏得現場陣陣掌聲。縣議員陳宏宗則用客語致詞，還在活動前向阿嬤學習如何敲擊「竹板」，現場即興與婆婆媽媽進行打擊合奏，雖節奏不一，卻笑聲連連，溫馨又熱鬧。

副處長高忠雲表示，伯公照護站是一項結合在地文化的創新長照模式，中央客委會與地方政府攜手推動，專為客庄高齡長者設計，特別重視文化認同與社區互助。透過熟悉的生活語境與客家換工文化，協助長者健康樂活、實踐在地老化。

關山鎮是縱谷地區客家人口最為集中的鄉鎮。關山鎮公所秘書林梓群指出，面對日益嚴峻的高齡社會，希望未來能持續擴增伯公照護站的布點，讓更多客家長輩就近獲得完善且具文化感的照顧服務。

台東縣政府表示，隨著高齡人口逐年上升，縣府將持續以多元據點及社區參與為核心，推動具文化特色的在地照護模式，讓長者在熟悉的環境中獲得身心支持與活力延續。

▲台東第12處伯公照護站落腳關山豐泉社區。（圖／記者楊晨東翻攝）