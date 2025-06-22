法籍YTR宣布搬離台灣！認身體出問題「撐不下去」：每天像打仗

▲YouTuber闈鴻常失眠「徹夜痛哭」。（圖／翻攝自YouTube「闈鴻 WEI HONG 」）

圖文／CTWANT

法籍猶太裔YouTuber闈鴻（WEI HONG）近年因深愛台灣及中華文化，毅然決然離開家鄉，獨自來台就學與發展。他在YouTube頻道分享在台三年來的生活點滴，深受網友喜愛。然而近日他在影片中坦承身心狀況亮起紅燈，決定搬離台灣，返回法國休養。

闈鴻表示，2021年他考取法國里昂商學院碩士，但自幼對中華文化情有獨鍾，堅持來台北生活。這段旅程不僅徹底改變了他的人生軌跡，也讓他從學生轉型為網路創作者。他回憶，來台三年共拍攝超過80部影片，內容涵蓋自學中文、探索台灣文化、美食旅遊及陪同親友來台經歷等，「這是我人生最幸福的一章，沒有YouTube，也沒有你們，我不會體驗到這樣的生活。」

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除了經營YouTube頻道外，闈鴻也涉足廣告拍攝與電視節目主持，包括擔任公視台語台節目主持人。然而看似光鮮的幕後，他坦言實則壓力巨大。患有焦慮症的他長期處於情緒不穩，晚上失眠常哭到很晚，也因長年與家人分隔兩地，深感孤單與迷惘。

闈鴻說明，每支影片從前製、拍攝到後期剪輯及上字幕，幾乎全由他一人完成，動輒耗費超過15小時，還需負擔7,000至11,000元的剪接費用，若影片收益無法支應成本，對他而言相當吃力。同時他也必須兼顧學業，目前正處於碩士第五年，延畢一年，仍在撰寫最後一篇論文，「我每天都像在打仗一樣，還錯過很多考試。」

面對自身壓力與未完成的夢想，闈鴻終於鼓起勇氣對自己喊話：「闈鴻，你今年24歲，是不是還有夢想沒完成？」他透露，自小心懷演員夢，一直未敢正面追逐，如今決定回到法國報名表演課程，同時也希望能陪伴父母，彌補長期分離的情感缺口。

儘管即將離台，闈鴻強調頻道不會關閉，未來仍會持續創作內容，有機會也將再度回台，與觀眾見面。

此消息曝光後，湧入大量網友留言鼓勵：「謝謝你這麼喜歡台灣，但過好自己的人生才是最重要的」、「您還年輕，人生還有很多可能性，加油！」「台灣永遠是你的第二個家，歡迎隨時回來。」

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