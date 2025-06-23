YTR狂詐粉絲　遭2大地檢通緝

▲擁有2萬多粉絲的YTR「JoeCoolFun」，專門介紹泰國在地風俗與老司機路線，卻被控對粉絲詐騙，至少有20人受害。（圖／翻攝自JoeCoolFun YT）

圖文／CTWANT

YTR竟成詐騙犯！本刊接獲投訴，在YT上擁有2萬餘訂閱、專門介紹泰國人文風情、探訪老司機路線的「Joecoolfun」，被控以幫忙客戶辦理泰國養老簽證，向粉絲借錢以完成財力證明為藉口，承諾給予10%至15%的優惠利息，孰料粉絲匯款後卻遲遲無法收回款項。據了解，Joe也被挖出其擁有台美雙重國籍，近年來長住泰國，以拍攝泰國人文風情影片維生，現因捲入詐騙案後遭粉絲怒告，慘遭台北地檢署與士林地檢署通緝。

▲粉絲控訴Joe會以認購相機的名義詢問其是否需要認購相機，可享有優惠價，等到錢匯出後不但拿不到相機也拿不回錢。（圖／當事人提供）

據了解，YTR「Joecoolfun」被控向粉絲借錢，粗估至少約20餘人受害，詐得2、300萬餘元。其為博取粉絲信任，會在第一時間將已匯款的截圖傳給粉絲看，讓粉絲相信他真的已經完成轉帳，孰料仔細一看卻發現截圖全是假的，其利用粉絲不熟悉國外轉帳方式，自製P圖匯款成功截圖，與正版相比，下方的數字未有粗體，但Joe傳給粉絲的截圖，2個數字均是粗體。

據悉，Joe擁有台美雙重國籍，能流利切換中英泰文，自稱是在泰台人，拍攝泰國的在地小眾人文風景，甚至推出老司機行程特輯，而Joe也會在介紹人文風景的過程中，有意無意透露自己「來拜訪看客戶公司」、「剛下班」等語，讓粉絲誤以為他在泰國有正當工作。Joe利用人設贏得粉絲信任，要粉絲「幫忙」所匯出之款項每筆均在10萬以內，從而讓粉絲降低戒心。

事發後，被詐的粉絲氣憤肉搜，掌握Joe本名張加中，今年45歲，老家在北投，早年擔任婚禮攝影，偶爾也會兼拍平面模特，疑似2023年前往泰國生活，開始建立人設博得粉絲信任，從而詐取錢財，目前至少有20餘人受害，不少粉絲憤而在其YT底下留言，要求還錢、直指其詐騙等留言，也會因不明原因遭到刪除。

▲粉絲指出，Joe會提供已匯款的截圖畫面，孰料經比對後發現Joe的截圖（左）明顯造假。（圖／當事人提供）

更讓粉絲氣憤的是，Joe的YT頻道仍穩定更新中，更多無辜新進粉絲因與Joe聯絡聊天，誤信其話術掏出錢財轉帳給他，隨後便再也無法拿到還款，有粉絲最新一筆轉帳紀錄甚至在6月13日。

粉絲已組自救會，除對Joe提告詐欺外，也統整出Joe的詐騙話術，包含：在幫客戶辦泰國養老簽證，需要財力證明，但客戶一時沒有這麼多泰銖，因此想以優惠利息和粉絲調度借錢；或是自稱能從廠商那裏拿得便宜優惠的運動相機、富士相機等，詢問粉絲要不要認購，等到粉絲答應認購後，不但收不到相機，事後要求退款，也同樣被Joe以國際匯款較慢、銀行轉帳遭到拒收等方式延遲還款，讓粉絲驚覺遭詐，怒報警提告。而Joe疑似因檢警通知未到，連遭台北地檢署與士林地檢署通緝在案。

▲ 粉絲遲遲無法拿回借款後，怒噴Joe，卻只得到Joe表示「我會處理好，請您等我」的回應。（圖／當事人提供）

有粉絲也無奈指出，有人因信任Joe將自己的全部積蓄掏出，卻遲遲拿不到還款，走投無路之下只能破舊鐵皮屋裡面生活，現今只希望Joe能回台好好面對這一切。

對此，Joe回應：有請律師了解及處理中，謝謝。

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