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物流傳奇落幕！　FedEx創辦人辭世享壽80歲

物流傳奇落幕！　FedEx創辦人辭世享壽80歲

▲美國快遞公司聯邦快遞（FedEx）創辦人兼榮譽董事長辭世，享壽80歲。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國快遞公司聯邦快遞（FedEx）創辦人兼榮譽董事長弗瑞德史密斯（Fred Smith）最近因心臟病發辭世，享壽80歲。這名商業巨擘1973年創立FedEx，並擔任執行長至2022年，是美國物流產業的重要奠基者之一。

綜合外媒報導，聯邦快遞現任執行長蘇巴馬尼安（Raj Subramaniam）在員工內部信中表示，史密斯不僅是開創一個產業的先驅與公司的創辦人，更是FedEx的靈魂與核心，「他塑造我們的文化、價值觀、誠信精神與團隊理念。」

蘇巴馬尼安指出，史密斯既是導師，也是所有人的靈感來源，同時身兼父親、祖父、丈夫、海軍陸戰隊員與朋友多重身份。蘇巴馬尼安也呼籲全體員工在哀悼時，也要延續史密斯的熱忱與關懷精神。

據了解，史密斯1944年8月11日出生於密西西比州的馬克斯（Marks），自1966年畢業於耶魯大學後，加入美國海軍陸戰隊，服役4年並參加越戰，最終以上尉軍階退役，他還於服役期間獲得英勇與受傷勳章肯定。

史密斯早在大學時期便提出一種創新的物流理論，主張設立軸輻網路（hub and spoke）運送系統，並於1973年將此理念實踐，成立聯邦快遞，該公司初期擁有389名員工與14架小型飛機，從位於田納西州曼菲斯的總部運送186件包裹至全美25個城市。

FedEx如今已發展成全球最大快遞物流企業之一，業務橫跨220多個國家與地區，市值約877億美元（約新台幣26億元），該公司現有70多萬名員工、705架飛機與20萬輛地面運輸車輛。

史密斯一生育有10名子女，個性低調的他很少出現在媒體版面，但曾在電影《浩劫重生》（Cast Away）中短暫客串，而他晚年則專注於慈善與企業諮詢事業，並於2022年退休時正式將執行長一職交棒給蘇巴馬尼安。

史密斯於當地時間6月21日辭世後，田納西州與曼菲斯多名政界人士紛紛透過社群媒體致哀，肯定他對地方經濟與就業的巨大貢獻。FedEx也表示，公司將在接下來的日子裡紀念這名傳奇創辦人，並延續他的精神與使命。

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