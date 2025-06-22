兒婚後就不願一起出遊！她心寒「一定媳婦洗腦」　網嘆：沒邊界感

▲一名婆婆訴苦道，兒子婚後生子就不願帶父母一起出遊。（示意圖／pakutaso）

文／CTWANT

「一定是媳婦在洗腦我兒子！」一名婆婆抱怨，兒子婚前還會帶父母一起出遊，婚後卻不願意陪伴他們，還抱怨她坐副駕愛亂叫，要求她自己另外開一輛車，讓她無奈直呼「我想跟兒子出門玩都沒辦法」。

這名婆婆日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，兒子結婚前，都會跟父母一起出去玩，但在結婚後、有了小孩，她看到兒子打卡才知道對方出遊了。

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婆婆指出，當她詢問兒子，想要一起出遊時，對方聲稱汽車後座要放安全座椅沒空間，她提及「還有副駕可以坐」，兒子卻說「妳會亂叫，會害我出車禍」，讓她心寒道「看到有車靠近我當然會緊張啊！」

婆婆接著說到，她告訴兒子，自己可以在車上幫忙顧小孩，兒子竟回應「小孩非常黏媽媽，鬧起來妳沒辦法，妳平常只想玩小孩，哪有顧過！要一起出門的話，另外再開一台車，大家都舒服」。

對此，婆婆相當氣憤，直言「啊他爸爸就沒空啊，我想跟兒子出門玩都沒辦法……一定是媳婦在洗腦我兒子！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我也討厭開車亂叫的人，妳自己好好檢討，難怪妳兒子不想跟妳出門」、「他已經組了一個小家，那就別去打擾吧」、「陪伴我覺得需要，但已經結婚有自己的家庭，要視情況跟場合」、「想跟去玩的話，大方點吃住都妳出錢，又包紅包給孫子，保證三不五時邀請妳一起出門」、「就是有這種沒邊界感的人，破壞自己兒子的小家，還覺得媳婦想離間母子」、「就是妳媳婦洗腦妳兒子，所以要有自知之明，離他們遠一點」。

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