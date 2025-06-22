快訊／川普放話：只要伊朗敢報復　美國將發動「更強回擊」！

▲美國總統川普（Donald Trump）告誡伊朗，「別想報復」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美軍於伊朗時間22日凌晨對當地3座核設施，川普稍早發表全國演說時表示，關鍵的鈾濃縮設施已經「完全被徹底摧毀」（totally and completely obliterated）。而他在演說後也在社群平台Truth Social上寫道，「伊朗只要對美國做出任何報復，都會收到遠比今晚更強硬的回擊。」

美國空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）等3座核設施。對此，伊朗官媒表示，在中東地區的每一名美國公民及軍事人員均已成為攻擊目標。而伊朗強硬派議員哈米德拉塞伊（Hamid Rasaei）也表示，面對美方轟炸伊朗的行為，伊朗必須做出強力回應。

川普稍早在白宮就此次行動發表全國演說，他稱伊朗是中東惡霸，如果未來不繼續保持和平，那麼遭到攻擊的規模會更大。

▲川普最新發文曝光。（圖／Truth Social）



演說結束後，川普又在自己的社群平台Truth Social上寫道，「伊朗只要對美國進行任何報復，都會收到遠比今晚更強力的回擊。謝謝！來自美國總統川普。」