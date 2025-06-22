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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府：賴清德即時掌握中東情勢變化　下令跟各方友盟保持聯繫

▲▼總統賴清德19日召開軍談，要求緊盯中東情勢與中共雙航母動態。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德日前召開軍談，要求緊盯中東情勢與中共雙航母動態。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普證實，美軍B-2轟炸機針對伊朗3處核設施發動空襲，正式介入以色列與伊朗持續兩週的軍事衝突。針對中東地區情勢變化，總統府發言人郭雅慧今（22）表示，相關情勢國安團隊皆有即時掌握，並於第一時間向總統賴清德報告，賴清德則指示國安團隊及行政部門持續關注可能發展，並有效因應，我政府也將持續與各方友盟保持緊密聯繫，確保整體情勢穩定及我國人安全無虞。

根據美媒《CNN》，川普於美東時間21日宣布，已對伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）等核設施實施空襲。納坦茲為伊朗最大鈾濃縮中心，福爾多則是深埋山中的機密設施，皆為伊朗核計畫核心地點。

川普在白宮發表全國談話，形容此次空襲為「壯觀的軍事勝利」，並聲稱上述核設施已被「完全且徹底摧毀」，雖未提供相關證據。他同時警告伊朗，若不尋求和平，將遭受更多打擊。稍後川普也在社群媒體發文，強調美方將對任何報復行動進行反擊。

針對中東地區的情勢變化，總統府發言人郭雅慧今（22）表示，相關情勢國安團隊皆有即時掌握，並於第一時間向總統賴清德報告，賴清德則指示國安團隊及行政部門持續關注可能發展，並有效因應，我政府也將持續與各方友盟保持緊密聯繫，確保整體情勢穩定及我國人安全無虞。

郭雅慧說，對於相關情勢可能帶來的對全球政治與經濟市場潛在衝擊，行政部門也持續密切關注，妥為應處，請國人放心。

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