　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列等不了川普2周！　暗示「獨自速攻伊朗核設施」內幕曝

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲據傳以色列曾向美國表態，不願等待川普留給伊朗的2周期限，有意獨自針對其核設施發動速攻。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美軍於伊朗時間22日凌晨轟炸伊朗3處核設施，形同美國正式加入以伊衝突的戰局。然而根據2名消息人士透露，在此前的一次電話會議中，以色列官員向川普政府表示，不願等待2周讓伊朗達成撤除核設施的協議，直言以色列可能會在川普所設立的期限前「自行發動行動」。

川普日前表示，未來仍有機會與伊朗談判，他將在2周內決定是否要對伊朗採取行動，怎料22日卻出動美軍攻擊伊朗核設施，引發全球關注。

根據《路透社》報導，2名不願具名的消息人士指出，以色列官員19日與美國政府進行通話，參與通話的以方代表包括總理納坦雅胡、國防部長卡茲以及軍方總參謀長薩米（Eyal Zamir）。

以色列認為，位於山腰的福爾多核設施是伊朗的核計畫重鎮，應該把握時間拆除，而美國是唯一擁有足以摧毀該設施掩體的炸彈的國家。因此以色列曾向美國表態稱，認為川普提出的2周寬限期太長，應該要採取更急迫的行動。

報導指出，副總統范斯（JD Vance）據傳在這通美伊高層通話中，反對美國直接介入，暗示以色列會害美國捲入與伊朗的戰火。另一方面，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）亦參與這場通話。

美方已將B‑2轟炸機調往關島，搭載重達3萬磅的GBU‑57穿透彈，以期對福爾多設施提供遠程打擊能力。

事實上，川普在競選總統時曾稱，美國將遠離「愚蠢的對外戰爭」，然而如今對伊朗核設施發動攻擊，也陷入自我矛盾，重重打臉自己。外界仍在預估，美方是為了終結伊朗的核計畫，還是將就此加入以色列對伊朗的攻勢。

消息人士直言，目前以色列單獨發動軍事行動的可能性越來越大，以色列在伊朗大部分地區擁有空中優勢，儘管有風險，但也不是不可行，因此以色列人考量到戰爭成本與時間，可能「不會等太久」。

目前尚不清楚以色列一旦單獨發起行動是會透過空襲、地面部隊或兩者並行的方式。但據傳以色列不會試圖「完全摧毀整個核設施」，而是著重於摧毀核設施內部核心。

另有消息指，以軍也可能動用特種部隊，直接進入福爾多，「從裡面炸毀核設施」，或透過連續投放重型彈藥破壞防禦工事。

對於以色列是否真的擁有足夠但要炸穿福爾多防禦設施的能力仍不得而知，但外界普遍認為，想要獲得更高的成功機率，就需要美國的干預。不過分析指出，即使與美國協同打擊，用上最強火力，軍事行動最多也只是「暫時設法拖延」伊朗未來製造核彈的計畫。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 3321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普用「碉堡剋星」轟炸伊朗　聯合國震怒警告：恐釀全球災難
美軍3地點恐成伊朗報復目標！　衝擊全球能源市場
快訊／林亮君遭恐嚇公布裸照　歹徒IP找到了
快訊／川普發表演說：伊朗關鍵核設施已被「徹底摧毀」！
粉紅泡泡沖昏頭！高中少女為愛私奔16天　42歲已婚倉管大叔2
美軍B-2轟炸機開炸核設施！伊朗顏面盡失「可能報復」：早已撤
川普放話「伊朗不要和平就再炸」　自信喊：以色列現在更安全了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普用「碉堡剋星」轟炸伊朗核設施　聯合國震怒警告：恐釀全球災難

美軍「這幾處」恐成伊朗報復目標！　衝擊全球能源市場

以色列全國警戒！川普派B-2轟炸伊朗核設施　納坦雅胡喊：改變歷史

快訊／川普發表演說：伊朗關鍵核設施已被「徹底摧毀」！

以色列等不了川普2周！　暗示「獨自速攻伊朗核設施」內幕曝

川普放話「伊朗不要和平就再炸」　自信喊：以色列現在更安全了

美軍B-2轟炸機開炸核設施！伊朗顏面盡失「可能報復」：早已撤離

伊朗官媒放話：美國公民、軍事人員都是攻擊目標

美出動「碉堡剋星」轟炸伊朗！　投下6枚鑽地炸彈、30枚巡弋飛彈

白宮官員：川普無意對伊朗「發動進一步攻擊」　不會擴大成戰爭

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

川普用「碉堡剋星」轟炸伊朗核設施　聯合國震怒警告：恐釀全球災難

美軍「這幾處」恐成伊朗報復目標！　衝擊全球能源市場

以色列全國警戒！川普派B-2轟炸伊朗核設施　納坦雅胡喊：改變歷史

快訊／川普發表演說：伊朗關鍵核設施已被「徹底摧毀」！

以色列等不了川普2周！　暗示「獨自速攻伊朗核設施」內幕曝

川普放話「伊朗不要和平就再炸」　自信喊：以色列現在更安全了

美軍B-2轟炸機開炸核設施！伊朗顏面盡失「可能報復」：早已撤離

伊朗官媒放話：美國公民、軍事人員都是攻擊目標

美出動「碉堡剋星」轟炸伊朗！　投下6枚鑽地炸彈、30枚巡弋飛彈

白宮官員：川普無意對伊朗「發動進一步攻擊」　不會擴大成戰爭

年薪90萬能買「1500萬的房嗎？」　內行給答案：占三分之一比較好

暑假攀樹觀星挖化石　三大博物館聯手打造「上天入地」親子營隊

溫班亞瑪手機藏提問清單　詹皇笑稱「再被他搧鍋就要退休」

賴清德為大罷免啟動「團結十講」？　朱立倫：只團結他個人權力

快訊／高雄「單車百公里快樂行」意外　少年摔髮夾彎10米深邊坡

未來一周防午後雷雨　周四變天全台水氣增

快訊／新北重新堤外白衣女水面漂浮　無呼吸心跳送醫搶救

裸照威脅遭質疑自導自演　林亮君心寒：對女性傷害最大

蕭亞軒節目痛哭！上台前夕母病逝哭到失聲　「直接往喉嚨打針」逼復原

海鯤號遭「艇體變形」訊息戰攻擊　操作傳播鏈一次看

【快關窗！】樹林汽車模具工廠大火！ 濃煙竄至新莊板橋

國際熱門新聞

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

川普出動B-2轟炸機空襲伊朗　行動拍板時間曝

美軍出動「6枚碉堡剋星」轟炸伊朗

伊朗仍能折磨以色列　最後籌碼曝光

伊朗連續爆炸　傳已提前撤離核設施

伊朗：美國公民、軍事人員都是攻擊目標

快訊／川普將發表全國演說

川普發文　福爾多核設施已不存在

「女浩克」遭重擊致死　夫疑自戕亡

55歲爸娶17歲兒子未婚妻　媽崩潰

快訊／北海道外海今晨規模6極淺地震！　深度僅10公里

B-2轟炸機調動至關島！　外界緊盯美軍是否介入以伊衝突

烏媒爆俄兵彈盡援絕　竟殺死同袍吃下肚

伊朗核設施遭美軍轟炸恐報復　反嗆：已撤離

更多熱門

相關新聞

即／川普：伊朗核設施已被「徹底摧毀」！

即／川普：伊朗核設施已被「徹底摧毀」！

美軍空襲伊朗3座核設施，總統川普則於美東時間21日晚間10時（台灣時間22日上午10時）在白宮發表全國演說。川普提道，伊朗的關鍵核設施已被完全徹底摧毀。

以色列警戒！納坦雅胡讚嘆川普：改變歷史

以色列警戒！納坦雅胡讚嘆川普：改變歷史

伊朗核設施遭美軍轟炸恐報復　反嗆：已撤離

伊朗核設施遭美軍轟炸恐報復　反嗆：已撤離

以色列安全了　川普：伊朗不要和平就再炸

以色列安全了　川普：伊朗不要和平就再炸

伊朗：美國公民、軍事人員都是攻擊目標

伊朗：美國公民、軍事人員都是攻擊目標

關鍵字：

美軍伊朗核設施以色列戰爭北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

可能有雙颱！　最新預測曝

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

變天！　雨區擴大時間曝

快訊／主持人突宣布蔡依林登大巨蛋！　主辦緊急聲明：一時口誤

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

嘉義轎車自撞　夫妻1死1重傷昏迷

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面