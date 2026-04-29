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「輝達親兒子」被OpenAI燒到重挫逾5％　緊急切割：非唯一支柱

▲▼OpenAI執行長奧特曼坦言，新職缺的工作壓力極大。（圖／路透）

▲OpenAI執行長奧特曼。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

OpenAI被外媒報導新用戶與營收表現連月未達內部目標，引發市場疑慮，也連帶衝擊被稱為「輝達親兒子」的雲端算力商CoreWeave。28日CoreWeave（CRWV）股價重挫5.83％或6.53美元，收105.53美元。對此影響CoreWeave出面強調，OpenAI雖是重要客戶，但絕非唯一支柱。

美國財經媒體引述消息人士透露，OpenAI今年已有數月銷售不如預期，且截至去年底，ChatGPT每週活躍用戶未能衝上10億人。財務長佛萊爾（Sarah Friar）在內部會議中坦言，若營收成長未加速，未來恐難負擔龐大的運算合約成本，並對年底上市計畫抱持保留。

▲▼OpenAI與AWS簽訂雲端運算合約 。（圖／路透）

▲OpenAI營收被爆未達預期 。（圖／路透）

「輝達親兒子」CoreWeave受到嚴重衝擊股價大跌超過5％，發言人緊急出面澄清，指出公司客戶結構相當多元，且名單持續擴大，目前合作對象涵蓋Meta、Anthropic、微軟、Google、IBM、Perplexity AI，以及量化交易公司Jane Street等，業務並未因單一客戶表現而動搖。

CoreWeave也補充，隨著企業加快導入人工智慧應用，市場對高效能運算的需求只增不減，從模型訓練到實際部署，各環節都出現算力供給吃緊的情況，整體AI生態仍處於高度成長階段。

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