禁向伊朗支付荷莫茲通行費　美威脅制裁「點名中國茶壺煉油廠」

▲一艘油輪停在荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）28日警告，任何向伊朗政府或伊斯蘭革命衛隊（IRGC）支付荷莫茲海峽通行費的銀行，都將面臨嚴重制裁風險。該機構同時宣布制裁35個實體及個人，原因是協助德黑蘭影子銀行體系規避制裁，涉及金額高達數百億美元，甚至可能促進了伊朗贊助恐怖主義的行為。

美國又開鍘 點名中國茶壺煉油廠

美國財政部表示，被制裁個人與實體的行為，讓革命衛隊等伊朗武裝部隊，能夠透過國際金融體系獲取非法石油銷售款項、為飛彈等武器系統購買敏感零件、金援代理人。

該機構也點名主要位於山東省、被俗稱「茶壺」的地方小型煉油廠。這些業者大量進口並精煉伊朗原油，部分業者甚至透過美國金融體系，進行美元交易或採購美國商品。

▼貝森特直指伊朗威脅（圖／路透）



美財長宣布制裁 強調伊朗威脅

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，「伊朗的影子銀行體系是其武裝力量的關鍵金融命脈，助長了擾亂全球貿易並加劇中東地區暴力的活動」。

他還表示，「透過該網絡流通的非法資金支持德黑蘭政權持續進行中的恐怖行動，對美國人員、區域盟友與全球經濟構成直接威脅」，任何與這些網絡有所往來的機構都可能承擔「嚴重後果」。

美國不夠力？ 專家認為沒打中要害

不過，奧西迪安風險顧問公司（Obsidian Risk Advisors）執行主任艾瑞克森（Brett Erickson）認為，儘管華府持續表示要展開一場最大施壓運動，卻仍在逃避真正重要的行動，「如果你不願制裁支持德黑蘭政權的中國銀行，根本沒有擊中要害，這一切不過是場鬧劇。」

對此，北京則表示反對「非法」的單邊制裁。