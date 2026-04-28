一家4口「飯後吃西瓜」12hrs內全丟命！　專家：1動作加速細菌繁殖

▲ 一對父母和2個女兒吃完西瓜後全家食物中毒 。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度孟買一家4口25日一起吃了「印度香飯」（Biryani）當晚餐，飯後水果則吃了西瓜，沒想到短短12小時內40歲的父親、35歲的母親及2名分別為16歲、13歲的女兒相繼不治，疑似食物中毒釀成全家喪命的悲劇。

根據NDTV，據孟買警方說明，事發於25日晚間約10點半，父親阿布杜拉（Abdullah Dokadia）與妻子納斯琳（Nasreen）及女兒阿依夏（Aisha）、札伊娜布（Zainab）和其他5名親戚共進晚餐，主食為印度香飯。用餐後親戚各自返家，4人也回到派奧尼（Pydhonie）的住所，約凌晨1時又食用家中備好的西瓜。

清晨劇烈嘔吐腹瀉 4人送醫全數不治

未料到了清晨5點半至6點間，一家大小陸續出現激烈嘔吐與腹瀉症狀，先由家庭醫師初步診治，但病況急速惡化後緊急轉送醫院。13歲女兒札伊娜布上午10時15分宣告不治，阿布杜拉當晚10點半身亡，納斯琳與大女兒阿依夏也在救治過程中先後過世。

警方在現場找到吃了一半的西瓜，已送交實驗室化驗，並向法醫與食品主管機關求援協助調查。印度邦食品藥物管理局正調查西瓜是否受外來毒素或摻雜化學物質污染，JJ醫院微生物科則針對細菌及病原體感染進行檢測，最終死因將待組織病理學報告出爐後才能正式確認。

最先接獲這家人求診的家庭醫師庫雷希（Ziad Qureshi）描述，當時他們已經極度虛弱、嚴重嘔吐腹瀉，「他們告訴我吃了西瓜，狀況非常不好。」

沙門氏菌恐致多器官衰竭 深夜吃瓜更危險

這起事件引發外界對西瓜安全性的疑慮，營養師達塔（Rupali Datta）說明，西瓜含有高水分與天然糖分，一旦受到污染，細菌繁殖速度極快。印度坊間更有商家注射葡萄糖水提升甜度，若瓜體已受污染，這類注射行為將進一步加速細菌滋生。

糖尿病教育專家巴特拉（Archana Batra）補充，沙門氏菌、李斯特菌或大腸桿菌等病原體若污染西瓜，可能引發嚴重脫水、敗血症乃至多器官衰竭，對免疫力較弱的兒童尤其危險。

專家也提醒，深夜食用水果並非食物中毒的直接原因，但因睡眠時消化功能趨緩，若食材本身已受污染，症狀可能更快加劇，並建議西瓜最適合在早晨或白天作為點心食用。