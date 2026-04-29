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路透：美商務部突襲　下令設備商「暫停出貨」華虹半導體

▲▼美國中國晶片。（圖／路透）

▲美國政府正擴大對中國半導體產業的打擊力道。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，美國政府正擴大對中國半導體產業的打擊力道。消息人士指出，美國商務部上週已發函給多家頂尖晶片設備大廠，要求停止向中國第二大晶圓代工廠「華虹半導體」（Hua Hong）供應特定製程設備。此舉旨在防堵中國在7奈米及人工智慧晶片領域的進展，更在5月即將登場的「川習會」前夕，為美中緊張關係投下震撼彈。

鎖定華虹7奈米技術　斬斷華為AI晶片產線

知情人士透露，美國商務部上週發出的通知信，主要鎖定華虹集團旗下的兩座關鍵廠房，包括位於上海、具備28/22奈米技術的「Fab 6」，以及另一座據信正在興建中的「8a」廠房。美方官員認為，這些設施極有可能正在研發或製造中國最尖端的晶片。

《路透社》曾於3月報導，華虹旗下的「華力微電子」（Huali Microelectronics）已研發出可生產AI晶片的先進技術，並準備在其上海廠房投入7奈米製程。

據悉，被列入美國貿易黑名單的華為（Huawei），正計畫將部分AI晶片生產從中芯國際（SMIC）轉移至華虹，且華力的7奈米研發也獲得了華為背景的「思凱亞」（SiCarrier）支持，原訂2026年底達成初步量產。

美設備「三巨頭」遭禁令波及　股價應聲重挫

此次收到商務部函件的業者，包含美國頂尖晶片設備供應商科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）及科磊（KLA）。這三家公司在中國皆有龐大的供應業務，禁令消息一出，也直接衝擊其美股表現。

28日收盤時，科磊下跌4.7%、科林研發重挫3.1%，應用材料則重跌5.8%。華虹半導體28日在港股表現同樣低迷，收盤跌幅達3.5%。

市場分析，美方此舉恐使這些設備商損失數十億美元的營收，特別是針對興建中或正進行設備更新的廠房，衝擊將更為直接。

「知情函」繞過立法程序　川習會前夕火藥味濃

商務部此次使用的工具為「知情函」（is-informed letter），這種溝通方式能讓政府繞過冗長的立法程序，迅速對特定企業實施新的出口許可規範。川普政府在第一任期內就曾頻繁使用此手段，例如2022年曾以此限制輝達（Nvidia）和超微（AMD）向中國出口高階AI晶片。

儘管商務部、華虹及相關設備大廠目前均未對此發表正式回應，但專家分析，這項突如其來的禁令是為了維護美國在先進技術上的領先地位。

外交關係協會（CFR）研究員麥奎爾（Chris McGuire）認為，這是川普政府邁出的重要一步，但若要發揮實質效果，禁令必須徹底涵蓋這些大廠的海外子公司。

值得注意的是，這項針對華虹的重拳出擊，就發生在美國總統川普預計5月訪中會晤國家主席習近平的前夕，美方在談判前夕的高壓姿態，無疑讓兩國的科技對抗更趨白熱化。

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