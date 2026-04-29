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川普就職以來最慘！支持度跌至34%創新低　美伊戰爭成致命傷

▲▼美國總統川普17日在鳳凰城的教堂跳舞。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普民調支持率創新低。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普（Donald Trump）正面臨重回白宮以來最嚴峻的民意考驗。根據《路透社》與益普索發布的最新民調顯示，川普的施政滿意度已跌至34%，創下2025年就職以來的最低點。外界分析，美國與以色列對伊朗發動戰爭導致全球油價與生活成本飆漲，是造成民調重挫的主因。

美伊戰火推升物價！川普經濟民調甚至慘輸拜登

這份於27日完成、為期4天的民調指出，川普的施政滿意度從前一次4月15日至4月20日民調的36%下滑至34%。回顧他於2025年1月上任之初，當時還有47%的支持率，如今卻因經濟壓力與戰爭包袱而風雲變色。

川普在2024年大選時，曾許諾解決通膨、降低物價，但自2月28日美以對伊朗開戰以來，汽油價格居高不下。調查顯示，僅有22%的受訪者滿意川普對生活成本的處理，低於上一次的25%。更慘的是，川普目前的經濟滿意度僅27%，不僅低於他第一任期（2017-2021）的所有紀錄，甚至比前任總統拜登（Joe Biden）民調最低迷時還要低。

暗殺驚魂發生於民調後　共和黨內現不滿聲浪

值得注意的是，民調數據大多在25日晚間「白宮記者協會晚宴暗殺未遂案」發生前蒐集。當時一名槍手試圖進入晚宴現場刺殺川普，隨後被聯邦檢察官起訴。目前尚不清楚這起震驚全美的暗殺未遂事件，是否會像過去的「暗殺效應」一樣，為川普贏得同情票並拉抬民調。

儘管共和黨內仍有78%的基本盤支撐，但民調揭露驚人數據指出，高達41%的共和黨人對川普處理物價的方式感到不滿。而在可能決定期中選舉走向的獨立選民中，民主黨的支持率以34%領先川普的20%，領先優勢達14個百分點。

停火難解能源荒　波斯灣航道危機持續威脅

雖然美國與伊朗在4月初達成停火協議，但美伊衝突並未完全平息。伊朗持續威脅阻礙波斯灣的石油運輸，導致石油儲備下降，美國與全球能源價格持續波動。民調顯示，僅34%的美國人支持這場衝突，顯見民眾對戰爭帶來的連鎖反應已感到疲憊與厭惡。

 
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