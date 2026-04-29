22僧侶從泰返國「行李塞滿110kg大麻」！　斯里蘭卡史上最大宗

▲斯里蘭卡爆出大規模僧侶毒品走私案。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

斯里蘭卡當局宣布，有22名僧侶因涉嫌持有並走私總重達110多公斤的大麻入境，在首都可倫坡的班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International Airport）遭到逮捕。這批毒品市值估計高達345萬美元（約新台幣1.1億元），情節極其嚴重。

行李箱夾層藏毒！22名年輕僧侶機場狼狽落網

根據斯里蘭卡國營媒體報導，這22名僧侶日前結束泰國行程，返抵斯里蘭卡機場時，遭到埋伏多時的警方攔下。緝毒人員在進行精密搜查後，發現每名僧侶的行李箱中都藏有5公斤以上的大麻，且皆巧妙地隱藏在行李箱特製的夾層中，企圖規避海關查緝。

斯里蘭卡警方表示，此次行動早在事前就已經收到線報。據悉，這22名僧侶皆為來自斯里蘭卡各地的年輕男性，他們在4月22日透過神祕「贊助商」提供的機票前往泰國，疑似利用僧侶的身分作掩護，替毒梟跨境運毒。

斯里蘭卡毒品法律嚴苛！僧侶恐面臨終身監禁

英國外交部曾多次警告，斯里蘭卡對毒品犯罪的處罰極其嚴厲。機場配備了先進的毒品偵測技術，凡涉及藥物犯罪者，可能在未經起訴的情況下被無限期拘留，一旦定罪，將面臨極長期的監禁。

斯里蘭卡國營媒體指出，這是該國首次有僧侶在機場因走私毒品被捕。

背後有毒梟操縱？警方追查國內販毒網路

斯里蘭卡警察緝毒局（PNB）目前正深入調查這起大規模密輸案。由於僧侶們宣稱機票是由他人資助，警方懷疑國內的大型販毒組織可能已滲透進宗教團體，利用僧侶身分享有的社會尊重與查驗便利性來進行毒品運送。目前這22名僧侶已被移送治安法庭，等待進一步的司法程序。