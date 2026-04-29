川普護照來了！　美國獨立250週年限量版曝光

▲美國250週年紀念護照內頁將印上總統川普的大頭照。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國即將迎來脫離君主制、獨立建國250週年的重要里程碑，為了慶祝這個歷史性時刻，美國政府計畫在今年夏天推出一款極具話題性的限量版護照。這款護照最引人注目的特點，就是內頁將印上總統川普（Donald Trump）的大頭照，甚至還配上金色的個人簽名，打破過往慣例，消息一出隨即引發熱烈討論。

「美國250」限量版護照曝光 內裝超華麗

綜合外媒報導，這款名為「美國250」（America250）的紀念護照，是為了紀念美國獨立250週年特別設計。最吸睛的地方在於護照內頁封面，將會印上超大尺寸的川普照片，照片四周則由美國國旗與《獨立宣言》全文環繞，並綴以川普標誌性的金色簽名。

此外，護照的另一頁則印有著名的歷史名畫，重現開國元勳簽署《獨立宣言》的神聖時刻。美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）強調，這款護照不僅擁有客製化的藝術設計與強化圖像，也完整保留了現有的防偽功能，維持美國護照作為「全球最安全文件之一」的地位。

白宮草坪打UFC、國家廣場跑賽車

事實上，這款護照僅是「美國250」系列慶祝活動的一環。根據目前的規畫，這項雄心勃勃的計畫還包含在華盛頓著名的國家廣場舉辦大獎賽（Grand Prix）賽車活動，甚至打算在白宮南草坪舉行一場UFC格鬥賽。

國務院指出，為了因應這個「歷史性的時刻」，屆時將會發行限量數量的紀念護照，但目前尚未對外證實具體的發行總數。